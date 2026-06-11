Marketing & Communication Manager med ansvar för leadsgenerering
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2026-06-11
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HRM Software AB stärker laget och rustar för framtiden genom att rekrytera en medarbetare till rollen som Marketing & Communication manager. HRM Software AB är ett familjärt bolag med en härlig mix av glädje, passion och kompetens. Här blir du en viktig del av ett team där alla har möjlighet att påverka!
Om rollen
HRM utvecklar moderna HR- och lönesystem för stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. I rollen som Marketing & Communication manager blir du en nyckelperson i företagets fortsatta tillväxtresa, i en roll där sälj och marknad går hand i hand. Ungefär halva din tid ägnar du åt att generera kvalitativa leads till säljteamet, och den andra halvan åt att vara spindeln i vårt marknads- och kommunikationsarbete.
På säljsidan är ditt uppdrag tydligt: att skapa ett stadigt flöde av relevanta leads som våra säljare kan omsätta i affärer. Du utvecklar och driver vårt arbete med leadsgenerering – från strategi och kampanj till mätning, uppföljning och optimering. Du arbetar nära säljteamet och har en löpande dialog kring leadskvalitet, prioriteringar och resultat.
På marknadssidan är du den som håller ihop helheten. Du planerar och genomför vår externa marknadsföring, ansvarar för innehållsproduktion och vårdar varumärket i våra olika kanaler. Du är också den naturliga kontaktpunkten för marknadsfrågor internt och bidrar till att våra medarbetare hålls uppdaterade om det som händer. Kort sagt – du är den som ser till att marknad och marknadskommunikation hänger ihop och driver oss framåt.
Rollen ingår i ett mindre, sammansvetsat team och du rapporterar till Head of Sales & Marketing.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har en ändamålsenlig utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande, och gärna några års erfarenhet av liknande arbete. Du har god förståelse för digital marknadsföring och har själv arbetat praktiskt med leadsgenerering, gärna i en B2B-miljö. Du är van att tänka i termer av affärsnytta och förstår hur marknadsaktiviteter omsätts i konkreta resultat för försäljningen.
Du är van att arbeta i marknadsförings- och CRM-system och har god kännedom om kanaler som SEO, SEM, sociala medier, e-postmarknadsföring och innehållsproduktion. Du behärskar svenska flytande och har goda kunskaper i engelska. Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning, men det viktigaste är att du har relevant erfarenhet för rollen och ett genuint engagemang för marknadsföring och affärsutveckling.
Som person är du affärsmässig, kreativ och har förmågan att balansera driv och resultatfokus med struktur och uthållighet. Du trivs med att hålla i många trådar samtidigt och med att vara den som driver marknadsarbetet framåt. Du arbetar gärna i team, men har samtidigt ett starkt eget driv och tar gärna initiativ till nya idéer och förbättringar.
Vi erbjuder
Hos HRM är det högt i tak och alla idéer är välkomna. Du uppmuntras att tänka utanför boxen och hitta nya möjligheter. Vi har en stark passion för det vi gör. Tack vare det, gör vi alltid det lilla extra och ser till att ha väldigt kul ihop på vägen.
Du får stor frihet att planera din vardag, samtidigt som du har stöd av kollegor. HRM sitter i trevliga lokaler och varje fredag startar vi dagen med en energigivande gemensam frukost. Om du gillar att röra på dig tillsammans med kollegor ordnar HRM löpande gemensamma träningspass för alla som vill vara med.
Här värdesätter vi både medarbetarna och de gemensamma värderingar som tagits fram:
Vi agerar för laget - Vågar det oväntade - Visar passion.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till rekrytering@hrmsoftware.se
.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Fredrik Hyltsten, Head of Sales & Marketing, via fredrik.hyltsten@hrmsoftware.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan i god tid. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll på den slutliga kandidaten.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att inskickat material, inklusive CV och personligt brev, kan komma att behandlas med hjälp av AI-modeller som en del av vår rekryteringsprocess.
Om HRM Software AB
Vi satsar hårt på att utveckla marknadens bästa lönesystem, med HR-funktionalitet, för större företag och statliga myndigheter. Helt avgörande för att vi ska lyckas är att vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder. Vårt mål är att tillhandahålla innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet, baserade på modern teknik som förbättrar det dagliga löne- och HR-arbetet. Uppskattningen från våra befintliga kunder och den ständiga tillströmningen av nya är en fin bekräftelse på att vi har lyckats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@hrmsoftware.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marketing & Communication". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Software AB
(org.nr 556600-0807), https://hrmsoftware.se/
Regementsgatan 9 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HRM Software AB Kontakt
Head of Sales & Marketing
Fredrik Hyltsten fredrik.hyltsten@hrmsoftware.se Jobbnummer
9959518