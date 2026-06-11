Affärsutvecklare och kommersiell chef
Bravura Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-06-11
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Vi söker dig som ser möjligheter där inget ännu är byggt. Ett etablerat bolag inom mark- och fastighetsnära tjänster befinner sig i en tydlig omställning där fokus flyttas från offentlig upphandling till privata kunder. För regionen Gävle/Uppsala innebär det att du får ett blankt papper och ett tydligt uppdrag: bygga affären.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos företaget.
Om företaget Bolaget arbetar med yttre fastighetsskötsel för offentliga och privata fastigheter. Uppdragen handlar främst om grönyteskötsel, men inkluderar även vinterunderhåll och andra tjänster kopplade till utemiljö och fastighetsdrift. Verksamheten i regionen är under utveckling, med ett mindre team och ett tydligt fokus framåt. Kulturen präglas av frihet under ansvar och en förväntan om att varje person driver sitt arbete självständigt.
Arbetsuppgifter I den här rollen ansvarar du för att bygga upp den kommersiella affären i Gävle- och Uppsalaregionen. Du arbetar utan befintlig kundportfölj och driver hela processen – från att identifiera rätt kunder till att affären är genomförd och fungerar i praktiken. Det innebär att du inte bara stänger affärer, utan också ansvarar för att de är rätt kalkylerade, går att leverera och håller över tid. Du följer affären även efter sign och säkerställer att relation, kvalitet och lönsamhet hänger ihop.
Du kommer att:
Identifiera och bearbeta nya kunder inom fastighetsbolag, BRF:er och privata aktörer
Bygga långsiktiga relationer och driva affärer från första kontakt till avtal
Ta fram kalkyler och offerter, med ansvar för att affären är lönsam
Följa upp affärer, ekonomi och kundnöjdhet över tid
Koordinera leveransen tillsammans med arbetsledare när affären är stängd
Rollen är medvetet bred från start. I takt med att affären i regionen växer förväntas du ta ett större ansvar för helheten – inklusive produktion, uppföljning och på sikt en mer uttalad enhets- eller ledarroll.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av relationsbaserad försäljning och att själv ha stängt affärer utanför upphandling
Erfarenhet av att driva affärer med återkommande avtal
Förmåga att räkna på uppdrag och förstå affärsekonomi
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från fastighetsförvaltning, grönyteskötsel, facility management, bygg eller liknande bransch
Erfarenhet av att bygga upp en verksamhet eller affär från grunden
Vi söker dig som trivs när strukturen inte är färdig och som ser det som en möjlighet att själv sätta riktningen. Du bygger snabbt förtroende i mötet med andra och driver affärer framåt utan att bli påstridig.
Du har en stark egen motor, men också en analytisk sida som gör att du förstår vad som faktiskt gör en affär bra – inte bara att den blir av. Du tar ansvar för helheten, från första kontakt till hur affären fungerar månader senare.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Gävle Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Chefsjobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7828562-2045459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9959502