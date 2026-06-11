Lokalvårdare-Måltidsbiträde - Lundellska skolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-11
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Det här är en tjänst för dig som önskar omväxlande arbetsuppgifter under arbetsdagen och vill arbeta i en stimulerande miljö bland ungdomar. Välkommen med din ansökan!
Lundellska skolan är en gymnasieskola med ca 1500 elever som ligger i en stimulerande vacker miljö på Campus Polacksbacken. Vi krokar alla arm kring eleverna för att de utifrån sina förutsättningar ska lyckas så bra som möjligt med sina studier. Vägen dit handlar om goda kunskaper, goda relationer, ett gott ledarskap och inte minst en trevlig, fin och välvårdad arbetsmiljö.
Tjänsten delas med Måltidsservice som bedriver restauranger och kök inom kommunens verksamheter och ständigt strävar efter utveckling. En viktig del i det är hållbara måltider och att succesivt öka de ekologiska inköpen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Under förmiddagen med start 06.00 startar du som lokalvårdare på skolan där arbetsuppgiften är att skapa en god inomhus- och arbetsmiljö genom professionell städning och ansvara för att lokaler som klassrum korridorer, toaletter och andra utrymmen håller hög hygienisk standard. Du ingår i skolans lokalvårdsteam som tillsammans med lagledaren planerar och delar upp arbetet. Lokalvårdsarbetet pågår till ca 10.00 på dagarna.
Därefter tar jobbet som måltidsbiträde vid i skolans restaurang som drivs av Måltidsservice. Där ska du finnas tillhands för gästerna under lunchen. Du ingår i ett roterande schema där man turas om att vara i disken och restaurangen, men även andra sedvanliga arbetsuppgifter i kök. Det är viktigt att ha kunskaper om ingredienserna i maten och kunna redovisa dem så att gästerna som exempelvis har en allergi får allergisäker och god mat. Dagen avslutas med städ av skolrestaurangen och kök.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning eller motsvarande för serviceyrken inom hotell, restaurang och liknande. Det är meriterande med tidigare erfarenheter av arbete inom lokalvård, kök, restaurang, servering och olika typer av ungdomsverksamheter.
I ditt arbete tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt arbetssätt, samt driver ditt arbete framåt. I stressade situationer är du lugn, stabil och behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer, samt fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med andra och underhålla relationer. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anders Paulsen, chef lokalvården, 018-727 99 59.
Hanna Karlsson, kökschef, 018-727 82 56.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Chef lokalvård
Anders Paulsen 018-727 99 59 Jobbnummer
9959508