Cafépersonal - Sommarjobb

Spendera sommaren i hamnen och skapa magi med oss! Vill du kombinera salta stänk med söta smaker i sommar. I vårt café på Bongska Huset i Abbekås hamn möts havsbris, semesterkänsla och doften av nybryggt kaffe, och under sommaren fylls caféet av båtgäster, badgäster och stammisar i en härlig mix. Kom och häng med oss och gör sommaren oförglömlig.
DINA ARBETSUPPGIFTER Som en del av teamet på Bongska Huset är du mitt i sommarens puls. Du möter gästerna med ett leende och serverar kaffe och fika med värme och närvaro. Du guidar dem genom våra lockande bakelser, ostdiskens härliga utbud och de välfyllda delikatesshyllorna, och hjälper gästerna att hitta sina favoriter bland smaker och dofter.
Du hanterar kassa och betalningar, förbereder lättare kalla rätter och smörgåsar, och presenterar utbudet på ett sätt som inspirerar. Självklart ser du alltid till att caféytan är ren, trivsam och inbjudande.
Tempot varierar, lugna stunder blandas med full fart, och tillsammans med dina kollegor skapar du ett skönt flyt och en magisk sommarkänsla som får både gäster och dig själv att vilja stanna kvar.
VEM ÄR DU? Du är positiv, ansvarstagande och tycker om att ge service med värme och närvaro. Du trivs i mötet med människor och är flexibel. Dagarna ser inte alltid likadana ut, och det är en del av charmen. Erfarenhet från café, restaurang eller service är meriterande men inget krav; det viktigaste är din inställning och personlighet. Du kan arbeta dagtid, kvällar och helger under sommaren, och körkort med tillgång till bil är meriterande eftersom arbetstiderna inte alltid sammanfaller med kollektivtrafik. Framför allt är du med och skapar sommarminnen, både för gästerna och för dig själv.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Anställningen är en visstidsanställning under sommaren med arbete både vardag och helg. Vi ser gärna att du kan jobba helger redan under våren för att få en ordentlig upplärning, och möjligheterna att fortsätta jobba helger hos oss under hösten är stora.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Fr.o.m 17 år Fr. 1 april 2025; 107,85 kr/h Fr. 1 april 2026; 110,87 kr/h
Under 17 år Fr. 1 april 2025; 98,87 kr/h Fr. 1 april 2026; 101,64 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
