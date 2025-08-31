Caesars Södertälje servitris/servitör för ala carte

Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje
2025-08-31


Restaurang Caesars american and italian kitchen söker serverings personal. Brinner du också för service yrket och tycker om att jobba i ett högt tempo, tveka inte att skicka in ditt cv.
Vi söker dig som har erfarenhet som servitör/servitris och vill jobba långsiktigt med vårat team.
Du ska vara minst 18 år och kunna tala flytande svenska och engelska
Tjänsten gäller kvällar och helger.
lön enligt överenskommelse
Tjänsten är 75-100%
Skicka CV med bild

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: Jobb@caesars.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Telge Restauranger AB (org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Caesars kitchen

Jobbnummer
9484094

