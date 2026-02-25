Caesars Södertälje servitris/servitör för ala carte
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje
2026-02-25
Restaurang Caesars american and italian kitchen söker serverings personal. Brinner du också för service yrket och tycker om att jobba i ett högt tempo, tveka inte att skicka in ditt cv.
Vi söker dig som har erfarenhet som servitör/servitris och vill jobba långsiktigt med vårat team.
Du ska vara minst 18 år och kunna tala flytande svenska och engelska
Tjänsten gäller kvällar och helger.
lön enligt överenskommelse
Tjänsten är 75-100%
Skicka CV med bild
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Jobb@caesars.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
Gästgivaregatan 3
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Caesars kitchen Jobbnummer
