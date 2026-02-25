Caesars kitchen deltids servitris för luncher

Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje
2026-02-25


Vi på Restaurang Caesars söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en restaurangmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av servering
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Vi erbjuder:

En anställning med start omgående
Deltidstjänst på lunchtider, måndag-fredag kl. 11.00-15.00
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster

Skicka in ditt CV med bild och berätta varför just du passar hos oss!

Stör inte personal på plats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Jobb@caesars.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Telge Restauranger AB (org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Caesars kitchen

Jobbnummer
9764248

