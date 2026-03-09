CAD-konsult
2026-03-09
Vi söker en CAD-konsult till trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort: Valbart mellan Trafikverkets kontor i Malmö, Göteborg, Borlänge, Stockholm eller Luleå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Konsulten ska för beställarens räkning utföra symbologi för ERTMS objektbibliotek, dvs 2D- och 3D-representation av ERTMS objektbibliotek. Syftet med uppdraget är att tillgängliggöra projekteringsmiljö med tillhörande 2D- och 3D-objekt. Konsulten kommer att arbeta och arbetsledas av Funktion Digitalisering inom ERTMS Förberedande produktledning. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Modellering av 2D- och 3D-objekt inklusive strukturering, versionshantering och underhåll av symbologi för projektanvändning
Konfigurering och underhåll av projekteringsmiljö i MicroStation och OpenRail
Uppsättning av workspaces, worksets och projektstruktur
Uppsättning och underhåll av feature definitions och feature symbologi
Konfiguration av item types och attribut för järnvägs- och signalobjekt
Skapande och underhåll av picklists
Säkerställa att attribut är korrekt kopplade till objekt för export och rapportering
Leverera konfigurerad projekteringsmiljö i MicroStation och OpenRail kompatibel med Informationsstruktur DI32
Leverera kvalitetssäkrade 2D- och 3D-objekt i enlighet med objekttyper inom Informationsstruktur DI32
Säkerställa att samtliga handlingar och leveranser är märkta med värden för Handlingstyp och Granskningsstatus/Syfte enligt tabell i TDOK 2012:35
Delta i startmöte tillsammans med beställaren
Uppfylla kompetenskrav: högskoleingenjörsexamen eller motsvarande, minst 2 års erfarenhet av konfigurering av projekteringsmiljöer i MicroStation eller OpenRail, samt minst 2 års erfarenhet av framtagning av 2D-symboler och 3D-geometrier för objektbibliotek i syfte för projektering.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleingenjörsexamen eller vad beställaren bedömmer likvärdigt.
Minst 2 års erfarenhet av konfigurering av projekteringsmiljöer i MicroStation eller OpenRail.
Minst 2 års erfarenhet av framtagning av 2D-symboler och 3D-geometrier för objektbibliotek i syfte för projektering. Kravet verifieras genom CV samt ifylld referensbilaga.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du tidigare har arbetat med formgivning av ERTMS-objekt i 2D och 3D.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
