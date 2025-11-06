C-chaufför sökes för kommande behov!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
C-chaufför med servicekänsla - Distributionsförare!
Vår kund expanderar sin verksamhet och startar upp nya rutter runt Jönköping med utgångspunkt från Torsvik.
Vi söker därför dig som vill arbeta som distributionsförare i ett dubbelbemannat uppdrag, där du tillsammans med en kollega levererar gods till både företag och privatpersoner.
Arbetet innebär även inbärning hos kunder, men du får tillgång till moderna hjälpmedel som elektronisk trappklättrare och lyftanordningar som gör arbetet enklare och mer ergonomiskt.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Anställningsform: Behovsanställning - perfekt för dig som har en annan sysselsättning eller är pensionär och vill arbeta extra!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har C-körkort och giltigt YKB
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är aktiv, framåt och ansvarstagande
• Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt
Låter detta intressant? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
