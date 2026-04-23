C-chaufför sökes
2026-04-23
Vi på EMA Bilcenter AB söker nu en erfaren C-chaufför för körning med schaktbil som utgår från Haninge.
Körningarna sker i hela Storstockholm.
Erfarenhet samt flytande svenska är ett krav.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett växande företag med fokus på kvalitet och teamwork.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Endast via mail: emad_ess@hotmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMA bilcenter AB
(org.nr 559336-6759)
Hantverkarvägen 35 (visa karta
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9870828