C-chaufför
OnePartnerGroup Kalmar AB / Fordonsförarjobb / Ronneby Visa alla fordonsförarjobb i Ronneby
2026-03-02
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Kalmar AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Torsås
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Ragn-Sells Recycling region Syd Öst söker nu en C-chaufför för ett sommarvikariat till verksamheten I Kallinge.
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi erbjuder effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Men att arbeta hos oss handlar om så mycket mer än avfall.
Vårt arbete bidrar till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö, för alla. Som företag vill vi vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Vi verkar inom en spännande framtidsbransch där vår gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Du kommer köra mestadels liftdumper, lastväxlare och baktömmare. Det är ett serviceinriktat arbete där noggrannhet och kvalité står i fokus. I arbetet ingår att hålla fordon och övriga resurser i gott skick och som miljöföretag är vi måna om en miljövänlig och kostnadseffektiv körning. Tjänstgöringsort: KallingeOmfattning: 100% med start i slutet av maj fram till slutet av augustiArbetstid: Mån-fre 07.00-16.00
Vem är du?
Du som söker tjänsten är van chaufför med C-behörighet, YKB och digitalt förarkort. CE-behörighet, kran 18ton samt ADR- tank är meriterande.För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga. Du ska ha god datorvana och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
Vad erbjuder vi?
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära digSå ansöker du
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.ragnsells.se/ Arbetsplats
Ragn-Sells Recycling AB Kontakt
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se Jobbnummer
9770768