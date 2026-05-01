C/CE chaufförer sökes i Luleå!
Är du nybliven C chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande uppdrag till dig!
SC transport har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige.
Till vår samarbetspartner i Luleå söker vi nu dig som har C och/eller CE-behörighet samt giltigt YKB. Vår samarbetspartner är en familjeägd koncern med omkring 3 300 medarbetare. Bolagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, utrustning, non food och tjänster till hotell, restauranger, caféer, måltidsverksamheter och butiker.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av lastning och leverans av kyl och frysvaror i Luleå. Du kommer arbeta mån-fre, dagtid. Helgarbete förekommer dock och du har då OB utefter Handels avtal. Du kommer att vara företagets ansikte utåt och det är därför viktigt att du trivs i en serviceinriktad roll och gärna hoppar ur förarhytten för att bistå dina kunder med den hjälp de behöver.
Du kommer att bli anställd av oss på SC transport och uthyrd som konsult till vår samarbetspartner. Uppdraget förväntas starta i Maj och pågå till i slutet av augusti men med goda chanser till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
C behörighet
ADR 1.3
YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
CE
Truckkort
Tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering.
Vi söker dig som är driven och som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet kan vara fysiskt krävande. Du är framåt och trivs i en serviceinriktad roll. Vidare är du flexibel och kan snabbt tänka om och ändra dina planer utefter vad som är bäst för verksamheten.
Är du den vi söker? Ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregister kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
972 54 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com
9887109