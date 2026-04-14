C/C++ Utvecklare
Vill du skriva C/C++-kod där prestanda, minne och realtidskrav faktiskt spelar roll?
Knowit Swedspot söker utvecklare som vill arbeta med avancerade system i komplexa, uppkopplade miljöer. Hos oss jobbar du nära tekniken - från hårdvarunära kod till system som möter användaren.
Vad du kommer att jobba med
Du blir en del av ett tekniskt starkt team där du är med hela vägen - från design till färdig lösning i produktion.
Du kommer att:
skriva och optimera C/C++-kod för resursbegränsade system
felsöka och analysera komplexa problem, ibland nära hårdvara
arbeta med Linux- och Android-baserade plattformar
integrera mjukvara med hårdvara och olika kommunikationsprotokoll
bidra till arkitektur och tekniska beslut
Beroende på din profil kan du arbeta med:
embedded och hårdvarunära utveckling
embedded Linux
Android-baserade system
kommunikationslösningar (t.ex. Bluetooth)
Vad vi bygger
Vi utvecklar mjukvara för uppkopplade och distribuerade system, bland annat:
användarnära system och gränssnitt
datadrivna visualiseringar
kommunikationslösningar mellan system och enheter
Vi jobbar både i kundprojekt och med egna produkter. Ett exempel är vår egen Bluetooth-stack som används globalt.
Hos oss får du både bygga nya system från grunden och lösa verkliga problem i skarpa miljöer där prestanda och robusthet är avgörande.
Vem du är
Vi tror att du:
har erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++
har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område
är van att arbeta i Linux-miljöer och med verktyg som Git och CI/CD
Det är ett plus om du har erfarenhet av:
embedded Linux eller Android
distribuerade system eller uppkopplade enheter
Bluetooth eller andra kommunikationsprotokoll
AI-verktyg i utveckling (t.ex. Claude eller Cursor)
Vad du får hos oss
arbeta med mjukvara som används i skarpa miljöer
kombinera produktutveckling och kundprojekt
möjlighet att påverka tekniska beslut - inte bara implementera
arbeta med problem som kräver mer än "bara kod" - prestanda, arkitektur och systemförståelse
kollegor med stark teknisk kompetens och låg prestige
Du blir en del av Knowit - med cirka 4000 kollegor och en tydlig satsning på hållbar teknik.
Praktiskt
Placering: Jönköping Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor? Kontakta gärna: Fredrik Rydén fredrik.ryden@knowit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
https://careersweden.knowit.se
Östra Storgatan 33A
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Knowit Sweden
