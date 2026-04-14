C/C++ Utvecklare

Knowit AB (Publ) / Datajobb / Jönköping
2026-04-14


Vill du skriva C/C++-kod där prestanda, minne och realtidskrav faktiskt spelar roll?
Knowit Swedspot söker utvecklare som vill arbeta med avancerade system i komplexa, uppkopplade miljöer. Hos oss jobbar du nära tekniken - från hårdvarunära kod till system som möter användaren.
Vad du kommer att jobba med
Du blir en del av ett tekniskt starkt team där du är med hela vägen - från design till färdig lösning i produktion.
Du kommer att:

skriva och optimera C/C++-kod för resursbegränsade system

felsöka och analysera komplexa problem, ibland nära hårdvara

arbeta med Linux- och Android-baserade plattformar

integrera mjukvara med hårdvara och olika kommunikationsprotokoll

bidra till arkitektur och tekniska beslut

Beroende på din profil kan du arbeta med:

embedded och hårdvarunära utveckling

embedded Linux

Android-baserade system

kommunikationslösningar (t.ex. Bluetooth)

Vad vi bygger
Vi utvecklar mjukvara för uppkopplade och distribuerade system, bland annat:

användarnära system och gränssnitt

datadrivna visualiseringar

kommunikationslösningar mellan system och enheter

Vi jobbar både i kundprojekt och med egna produkter. Ett exempel är vår egen Bluetooth-stack som används globalt.
Hos oss får du både bygga nya system från grunden och lösa verkliga problem i skarpa miljöer där prestanda och robusthet är avgörande.
Vem du är
Vi tror att du:

har erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++

har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område

är van att arbeta i Linux-miljöer och med verktyg som Git och CI/CD

Det är ett plus om du har erfarenhet av:

embedded Linux eller Android

distribuerade system eller uppkopplade enheter

Bluetooth eller andra kommunikationsprotokoll

AI-verktyg i utveckling (t.ex. Claude eller Cursor)

Vad du får hos oss

arbeta med mjukvara som används i skarpa miljöer

kombinera produktutveckling och kundprojekt

möjlighet att påverka tekniska beslut - inte bara implementera

arbeta med problem som kräver mer än "bara kod" - prestanda, arkitektur och systemförståelse

kollegor med stark teknisk kompetens och låg prestige

Du blir en del av Knowit - med cirka 4000 kollegor och en tydlig satsning på hållbar teknik.
Praktiskt
Placering: Jönköping Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor? Kontakta gärna: Fredrik Rydén fredrik.ryden@knowit.se

Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7565604-1946145".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Knowit AB (Publ) (org.nr 556391-0354), https://careersweden.knowit.se
Östra Storgatan 33A (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Knowit Sweden

Jobbnummer
9854258

