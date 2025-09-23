Byrå söker biträdande jurist
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi är en byrå specialiserad inom migrationsrätt med kontor i Malmö och Stockholm.
Nu vill vi expandera vårt team och söker därför en biträdande jurist som antingen har ingen erfarenhet eller som har tidigare byrå eller domstolserfarenhet med ett stort intresse för vårt rättsområde.
Befattningen innebär en chans och utmaning att specialisera dig och att arbeta i ett team med en stor samlad erfarenhet av Migrationsrätt.
Som person är det viktigt att du har en bra bedömningsförmåga, är effektiv, inte är rädd för att fatta beslut och kan agera handlingskraftigt och som person är prestigelös samt kan ta order.
Vi förutsätter också att du har en positiv inställning och är bra på att lösa problem samt tycker om att hjälpa andra människor. Arbetet förutsätter att man kan uttrycka sig väl på svenska och engelska både i tal och skrift.
Anställningen är i Malmö eller Stockholm enligt överenskommelse.
Skicka CV, betyg och personligt brev till angiven email adress. Ansökningar tas endast emot via mejl: nb@clearlaw.se
Vi är inte intresserade av att bli kontaktade om hjälp med rekryteringen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: nb@clearlaw.se Omfattning
