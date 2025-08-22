Byggprojektledare

Odigo Consulting AB / Byggjobb / Karlskrona
2025-08-22


BESKRIVNING
Planera, leda och samordna byggprojektet för kabelbanor från början till slut. * Ta fram och se över handlingar samt samordna med gränsytor såsom layout och andra maskin- och byggprojekt. * Säkerställa att alla bygg- och montagearbeten utförs enligt gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter. * Samordna med ingenjörer, underleverantörer och andra intressenter. * Genomföra regelbundna inspektioner och kvalitetskontroller av bygg- och montagearbeten. * Hantera eventuella problem och förseningar som uppstår under projektets gång. * Koordinera installationsaktiviteterna med leverantörer och byggorganisationen i installationsområdet. * Närvara vid all installation av kabelbanor, stativ, fundament och andra strukturer relaterade till kabelbanorna.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom byggteknik eller motsvarande. * Minst 5 års erfarenhet av byggprojektledning och montageledning. * Erfarenhet av installationskontroll, svetskontroll, verifiering och stålkonstruktioner. * God kunskap om byggnormer, säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder. * Stark ledarskaps- och kommunikationsförmåga. * Förmåga att arbeta under press och hantera flera projekt samtidigt. * Ha goda kunskaper om olika avtalsformer så som ABT06, AB04. * Erfarenhet av och kunskap om att upprätta förfrågningsunderlag för byggkonstruktioner och projektering, samt samordna övergången mellan projekterings- och installationsfas.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Odigo Consulting AB (org.nr 556887-7327), http://www.odigo.se

Arbetsplats
Odigo

Kontakt
Emil Borgman
emil@odigo.se
+46 734 32 03 17

Jobbnummer
9470843

