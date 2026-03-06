Byggnadsingenjör alt. Arkitekt

Gisselberg Arkitekter AB / Arkitektjobb / Stockholm
2026-03-06


Vi söker en noggrann och engagerad byggnadsingenjör eller arkitekt med god erfarenhet av projektsamordning och en stark kompetens inom BIM, Revit och AutoCAD. I rollen kommer du att arbeta nära projektledare, konstruktörer och andra tekniska specialister för att säkerställa att projekt genomförs effektivt och med hög kvalitet. Du ansvarar för att samordna ritningar, modeller och tekniska lösningar hos oss genom hela projekteringsprocessen. Vi värdesätter ett strukturerat arbetssätt, god kommunikationsförmåga och förmågan att samarbeta i tvärfunktionella team. Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av hållbara och innovativa byggprojekt i en dynamisk och professionell arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: mg@gisselberg.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gisselberg Arkitekter AB (org.nr 556767-7587)
Skånegatan 101 (visa karta)
116 35  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD, Arkitekt
Marja Gisselberg
mg@gisselberg.com
0702662103

Jobbnummer
9781040

