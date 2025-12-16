Byggnadsantikvarie
Med tanke på kulturmiljöerna, bidragshantering och hållbar utveckling i hela länet.
Vi söker dig som vill bidra i rollen som byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen Västerbotten. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.
Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom sakområdet kulturmiljö och du kommer att jobba nära kollegor med byggnadsantikvarisk och arkeologisk kompetens. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal olika sakområden inom Länsstyrelsen. Vårt arbete omfattar bland annat tillstånds- och tillsynsärenden avseende fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och kulturreservat samt fördelning av statliga bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Kulturmiljölagen, plan- och bygglagstiftningen, väg- och järnvägslagstiftningen ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.
Kulturmiljölagen, plan- och bygglagstiftningen, väg- och järnvägslagstiftningen ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc.
Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och meningsfulla arbetsuppgifter. Vår verksamhet är en betydelsefull del i utvecklingen av framtidens Västerbotten.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Handlägga ärenden om bidrag till kulturmiljövård
- Handlägga ärenden om tillstånd och tillsyn avseende byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen
- Samverka med och ge råd till länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer verksamhetsutövare och medborgareKvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har akademisk utbildning med byggnads-/bebyggelseantikvarisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har erfarenhet av arbete med byggnadsantikvariska frågor
- Har du, för arbetsuppgifterna, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- B-körkort, då resor i länet kan förekomma.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet av arbete med byggnadsantikvariska frågor vid länsstyrelse, annan statlig myndighet, kommun eller museum
- Erfarenhet och kunskap om tillämpningen av kulturmiljölagen
- Erfarenhet och kunskap om tillämpningen av plan- och bygglagen
- Arbetslivserfarenhet inom samhällsplaneringsområdet
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter och se helheten likväl som detaljerna. Du bör ha en god förmåga att analysera och göra avvägningar utifrån lagstiftning och kulturhistoriska värden. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva dina ärenden framåt, men har också lätt för att samarbeta med både kollegor och externa aktörer. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat i kombination med en särskild visstidsanställning på 1,5 år med eventuell möjlighet till förlängning utifrån överenskommelse.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
kan du läsa mer om hur vi behandlar vi dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.
