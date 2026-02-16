Bygglovvägledare
Uppsala kommun, Bygglov ledning / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Bygglov ledning i Uppsala
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Här får du möjlighet att bli en nyckelperson inom bygglovverksamheten i Uppsala kommun och leverera förstklassig service till medborgare och företagare. Med din kompetens och passion för bygglovsfrågor blir du vårt ansikte utåt. Ta chansen att vara med i händelsernas centrum och bidra till en växande kommun. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att vara placerad på stadsbyggnadsförvaltningens område för bygglov som idag består av cirka 50 engagerade medarbetare. Verksamheten är uppdelad i tre enheter med bygglovhandläggare, arkitekter, byggnadsinspektörer, bygglovvägledare och energi- och klimatrådgivare. Teamet med bygglovvägledare består av fem medarbetare som arbetar tätt tillsammans med handläggare och inspektörer för att skapa en smidig och effektiv process för medborgare och företagare.Bygglovvägledarna har en gemensam mejlinkorg som de tillsammans ansvarar för. De har telefontid måndag till torsdag mellan 9:00 och 12:00, en tid på dagen då de är helt tillgängliga för att besvara frågor och erbjuda vägledning om bygglov och utlämnande av allmän handling. De har ett schema som ser till att varje dag är bemannad, även om alla vägledare inte har telefontid varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som bygglovvägledare är du vår första kontaktpunkt för medborgare och företagare i frågor om bygglov. Du kommer att vägleda dem genom den information som finns, svara på deras frågor via telefon, mejl och personliga möten. Arbetet innebär mycket interaktion med Uppsalas invånare och företagare, så det är viktigt att du är passionerad för att ge service och har ett starkt intresse för stadsbyggnadsfrågor. Din roll är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en smidig och informativ service, och du blir ett av våra ansikten utåt i dessa frågor.
Uppdraget ställer stora krav på förmågan att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du kommer att behöva använda din pedagogiska förmåga och förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt både muntligt och i skrift. Vi arbetar alltid serviceinriktat, lugnt och tillmötesgående i vårt bemötande, och sätter medborgarnas och företagarnas behov i första rummet.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbete inom området bygglov, exempelvis byggnadsingenjör eller arkitekt. Du har även tidigare erfarenhet av att arbeta digitalt i olika program och system. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du skiljer på det personliga och professionella, samt har en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Vidare tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta enhetschef Yvonne Fredriksson 018-727 82 17. Dick Kardell, enhetschef, 018-726 02 23.
Facklig företrädare: Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PBN-2026-00029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Bygglov ledning Kontakt
Enhetschef
Yvonne Fredriksson yvonne.fredriksson@uppsala.se Jobbnummer
9744136