Byggledare Stål
2026-04-21
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för Sveriges långsiktiga infrastrukturplanering samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Myndigheten arbetar för ett tillgängligt Sverige där människor och näringsliv kan resa och transportera gods på ett smidigt, säkert och hållbart sätt.
Trafikverkets kontor finns på ett flertal orter i Sverige. Detta uppdrag har stationeringsort i Göteborg, med arbete inom Program Slussar i Trollhätte kanal.
Om rollenTrafikverket söker en resurskonsult som Byggledare stål till Program Slussar i Trollhätte kanal. Uppdraget omfattar att bistå och stödja projektledningarna i programmets alla skeden på orterna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.
Som byggledare stål arbetar du med stålkonstruktioner såsom slussportar, sättar samt öppningsbara broar och har en central roll i både projekterings- och produktionsskeden.
I uppdraget ingår även kunskapsöverföring till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Roll och ansvarSom byggledare stål kommer du bland annat att arbeta med:
Planering och projektering
Delta i projekteringsmöten och samverka med konstruktörer och entreprenörer
Följa upp att stålkonstruktioner utförs enligt Trafikverkets tekniska krav och regelverk för stålbroar
Granska bygghandlingar, ritningar, tekniska beskrivningar, kontrollplaner samt arbets- och metodbeskrivningar avseende stålarbeten (stål, svets, rostskydd, målning och montage)
Bidra till riskanalyser och arbetsberedningar för stål- och montagearbeten
Genomförande och produktion
Vid behov följa upp tillverkning i verkstad, även utomlands
Delta vid bygg-, teknik- och samordningsmöten
Säkerställa att arbetet utförs enligt godtagna handlingar
Följa upp att riskfyllda moment utförs enligt godkända arbetsberedningar
Följa upp montage av stålkonstruktioner på plats
Följa upp kvalitetssäkring och egenkontroller
Följa upp att arbetsmiljö- och säkerhetskrav följs på byggarbetsplatsen
Bevaka miljökrav kopplat till ytbehandling, blästring, målning och avfall
Uppföljning och avslut
Medverka vid kontroller, provningar och besiktningar
Säkerställa att relationshandlingar och dokumentation tas fram
Delta i slutbesiktning och överlämning till förvaltning
Följa upp tidplan, kostnader och slutreglering
KompetenskravVi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, vilket ska framgå tydligt i ditt CV:
Examen från 4-årig teknisk gymnasieutbildning, teknisk högskoleexamen eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
B-körkort
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig
Minst 10 års erfarenhet av arbeten med stålbroprojekt som entreprenör eller stålkontrollant - erfarenheten ska ej vara äldre än 15 år
Erfarenhet av arbeten med minst en (1) öppningsbar stålbro som entreprenör eller stålkontrollant - erfarenheten ska ej vara äldre än 5 år och kommer verifieras med referensuppdrag.
God kännedom om att arbeta utifrån lagar och förordningar, standarder, föreskrifter samt Trafikverkets regelverk för broar
Certifiering enligt TR-stål/N och K, verifieras med certifikat
Certifiering FROSIO nivå II eller nivå III, verifieras med certifikat
Mervärdeskrav:
För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av arbeten med minst en (1) klaffbro som entreprenör eller stålkontrollant.
För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av arbeten med minst en (1) öppningsbar stålbro som entreprenör eller stålkontrollant där entreprenadsumman varit över 100 MSEK.
UppdragsinformationUppdragsstart: 2026-08-10
Avtalstid: 2 år
Option: 2 + 1 + 1 + 1 år
Omfattning: Varierande beläggningsgrad enligt uppdragets faser:År 1 (grundkontrakt) 2026-08-10 till 2027-08-09 40-60 %År 2 (grundkontrakt) 2027-08-10 till 2028-08-09 80-100 %
Stationeringsort: Göteborg
Resor: Resor i tjänsten förekommer till Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg
AnsökanSkicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverket Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
