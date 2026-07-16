Byggledare spår- och växelbyte Hillared-Bor
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2026-07-16
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Vi söker en Byggledare spår- och växelbyte Hillared-Bor till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter av-seende spår- och geodetisk mätteknik samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på entreprenörens arbete inom de aktuella områ-dena. Konsulten rapporterar till projektledningen.
Byggledaren ska samordna byggplatsuppföljningen och se till att entreprenaden kvalitetssäk-ras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ra-marna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Byggledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för entreprenaden samt är Beställarens representant på byggarbetsplatsen.
Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fun-gerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade entreprenadarbeten avseende spår- och geodetisk mätteknik. Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med pro-jektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Krav 1: Konsulten ska ha minst 9 års arbetserfarenhet som byggledare eller av Trafikverket be-dömd liknande roll.
Krav 2: Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande doku-ment inom mark och bana.
Krav 3: Konsulten ska lämna två (2) referensuppdrag för spårbyten, rälsbyten, växelbyggnat-ion och/eller spårbyggnation där denne arbetat i efterfrågad roll eller av Trafikverket bedömd likvärdig roll. Minst ett referensuppdrag ska vara genomfört i produktion under de senaste sju åren och där entreprenadssumman uppgått till minst SEK 100 000 000:-. Referensobjekt ska vara avslutat under de sju senaste åren räknat från sista anbudsdag och ska ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt.
Krav 4: Konsulten ska ha kunskap och erfarenhet av standardavtal AB04, ABT06 och ABK09. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet. Krav 5: Konsulten ska ha god kunskap om AMA anläggning, Järnvägs AMA, AMA AF och AMA AF Konsult. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.
Krav 6: Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Krav 7: Konsulten ska inneha svenskt körkort som minst omfattar behörighet "B" för manuell växellåda.
Krav 8: Konsulten ska ha utbildning och behörighet som SOS.
Krav 9: Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår- BASTAB.
Krav 10: Konsulten skall vara behörig säkerhetsbesiktare enligt utbildning "Säkerhetsbesikt-ning bana" eller tidigare utbildning "Säkerhetsbesiktare av Trafikverkets fasta anläggningar.
Krav 11: Konsulten ska ha genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöver-kets riktlinjer. Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt.
Krav 12: Konsulten ska ha utbildning enligt TDOK 2018:0371 minst steg 1.1, 1.2, samt 1.3 (god-känd och giltig utbildning kan kompletteras senare, dock senast 2026-12-31. Om konsulten inte har utbildning så skall anbudsgivare i sitt anbud bekräfta att den kommer bekosta och ge-nomföra utbildningen).Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082566-2104360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10004776