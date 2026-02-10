Byggledare EL
2026-02-10
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Solna
Sundbyberg
Järfälla
Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Byggledare EL till en myndigeht inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggledare El innebär att följa upp och säkerställa att byggnads- och elanläggningsarbeten inom tilldelade entreprenader genomförs korrekt och samordnat enligt ställda krav. Du rapporterar till samordnande byggledare och projektledare och samarbetar nära med övrig byggledning och elanläggningsansvarig.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att entreprenadarbetena inom tilldelade entreprenader eller delar av entreprenader genomförs enligt ställda krav och villkor
Följa upp och rapportera entreprenadernas framdrift avseende kostnader, tider, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet
Företräda beställaren i möten med entreprenörer, externa parter, intressenter och allmänheten
Bevaka erforderliga myndighetstillstånd, bygglov, villkor i övriga avtal och att andra nödvändiga förutsättningar innehålls
Bevaka samordningen gentemot angränsande entreprenader
Aktivt delta i skydds- och miljöronder och i överenskommelse med handläggare och projektledare utföra ronder
Bevaka att riskarbete genomförs hos entreprenören och att åtgärder vidtas
Säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram, att kontroller utförs, följs upp och dokumenteras av entreprenören
Stickprovsmässigt kontrollera och säkerställa egenkontroll
Granska entreprenörens underlag för arbetsberedningar och säkerställa att dessa möter ställda krav, projekterade lösningar och tar nödvändig arbetsmiljöhänsyn
Genomföra syner och upprätta syneprotokoll samt bevaka att slutdokumentation från entreprenören erhålls i tid
I samarbete med besiktningsman säkerställa att fortlöpande förbesiktningar utförs i tid enligt entreprenörens besiktningsplan samt följa upp att besiktningsanmärkningar åtgärdas och stängs
Medverka i framtagande av prognoser avseende ekonomi och tider
Medverka i uppföljning av ekonomin genom att dokumentera ÄTA-arbeten samt mängdavvikelser, granska mängduttag och övrig fakturering
Medverka i utvärderingen och val av alternativ till tekniska lösningar genom att delta i projekteringsarbetet
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete som projektledare eller byggledare för teknikområde el i entreprenader inom spårbunden trafik.
Erfarenhet att ha arbetat som Byggledare el i kollektivtrafiksmyndighets organisation i minst ett uppdrag under de senaste 5 åren.
Erfarenhet från att ha arbetat som projektledare eller byggledare El under entreprenadskedet i minst tre stora undermakrsprojekt (mer än 1 miljard i projektbudget). Varav 1 projekt ska vara järnväg eller tunnelbana för kollektivtrafikmyndighet.
Dokumenterad utbildning i entreprenadjuridik tex AB 04 och ABT 06.
Körkort, klass B
Meriterande
Minst 5 år erfarenhet från arbete åt offentlig beställare.
Erfarenhet av arbeten med högspänning (större än 1kV).
Behörig elinstallatör.
Personliga egenskaper
God samarbetsförmåga.
Servicevilja.
Struktur/ordning.
Organiserad och beslutsmässig.
Du förväntas ha hög kommunikativ förmåga (att pedagogiskt och strukturerat beskriva uppdraget på ett relevant sätt).Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202379-1833773".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907)
162 65 VÄLLINGBY
Centio
9734015