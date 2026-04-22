Byggledare
Vi söker en byggledare inom signal järnväg till uppdrag kopplat till ERTMS, styrområde Bjärka Säby.
Detta är ett konsultuppdrag med start i augusti, med stationeringsort i Linköping och en omfattning om heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som byggledare leda och samordna tilldelad entreprenad inom järnvägsprojekt kopplat till införandet av ERTMS. Uppdraget omfattar att säkerställa att entreprenaden planeras, kvalitetssäkras och genomförs enligt kontrakt, planer och gällande krav inom tid, kostnad och innehåll. Rollen innefattar uppföljning, prognosarbete och rapportering samt att fungera som beställarens representant på byggarbetsplatsen och som stöd till projektledningen inom teknik, ekonomi, tid, kvalitet och miljö.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Granska och lämna synpunkter på ritningar och handlingar samt kontrollera dessa på plats
Säkerställa tillsammans med projektledare att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, handlingar och planer
Följa upp tid, kostnader, beställningar och prognostisera slutkostnad
Säkerställa att myndighetskrav och beställarkrav uppfylls
Följa upp och rapportera teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Följa upp byggmetoder och detaljerade byggplaner
Samverka med myndigheter, projektörer, fastighetsägare och andra externa parter
Hantera avvikelser samt rapportera entreprenadens ekonomi och status
Följa upp och dokumentera ÄTA-arbeten och mängdavvikelser enligt rutiner
Medverka i projektering och val av tekniska lösningar
Föra projektdagbok och delta i projektets möten
Delta i kvalitets- och miljöarbete samt säkerställa entreprenörens egenkontroller
Medverka vid upphandling samt upprätthålla kontakter med entreprenörer och berörda parter
Samordna med andra teknikområden och angränsande entreprenader
Säkerställa att erforderliga tillstånd finns samt medverka vid syner och besiktningar
Medverka vid slutdokumentation samt kontrollera att krav uppfyllts i utförandefasen
Arbeta i samverkan med projektledare samt följa upp att normer och föreskrifter efterlevs
Bistå med teknisk rådgivning och kunskapsöverföring inom uppdraget
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort
Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt inom det aktuella teknikområdet (byggledare signal järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på minst 5 års arbetserfarenhet som byggledare signal från järnvägsprojekt.
Krav på minst 10 års arbetserfarenhet i olika typer av signalarbeten i teknikområdet såsom; ATC, linjeblock, vägskydd, specifik järnvägsställverkstyp eller signalutrustning etc.
Meriterande
Du har genomgått BASÄSKYDD
Har giltig behörighet som Tillsyningsman (TSM).
Du har arbetat minst 2 år som Byggledare signal inom ERTMS.
Du har lokalkännedom om Styrområde Bjärka Säby (Tjustbanan & Stångådalsbanan). Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
