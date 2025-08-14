Byggledare
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en byggledare till myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vill du vara en viktig kugge i arbetet med att bygga ut Stockholms tunnelbana mellan Akalla och Barkarby? Om du är intresserad av samhällsbyggande och vill jobba i en miljö med mycket driv och hög kompetens är detta projekt och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana rätt arbetsplats för dig. Arbetet består i huvudsak av att bistå projekt- och byggledningen under produktionsskedet av utbyggnaden av nya tunnelbanan och utföra därmed förknippade administrativa uppgifter.
Teknikområde Styr och övervakning ingår i huvudsak i en entreprenad (4721) men har beröringspunkter mot högspänning (2676) och tunnel (4743).
Som byggledare El har du ett ansvar för att följa upp att våra byggnadsarbeten sker korrekt och samordnat.
Du rapporterar ditt arbete till projektledare. Du har även ett nära samarbete med övrig byggledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att genomföra syner och upprätta syneprotokoll samt bevaka att slutdokumentationen från entreprenören erhålls i tid. I samarbete med besiktningsman säkerställa att fortlöpande förbesiktningar utförs i tid enligt av entreprenören upprättad besiktningsplan samt följer upp att besiktningsanmärkningar åtgärdas och stängs.
Uppföljning av entreprenadernas framdrift avseende kostnader, tider, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet.
Att bevaka att slutdokumentationen från entreprenören erhålls i tid.
Hantering av tekniska frågor från entreprenaden inom ansvarsområdet.
Administrera och hantera dokumentation kopplat till provningar, entreprenadbesiktningar, ibruktagningsbesiktningar samt leveranser och överlämningar till myndigheten.
Dokumentera underlag för vidarefakturering till annan part. o Administrera möten och dokumentation kopplat till intrångsprocessen
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet av arbete som byggledare för teknikområde styr/tele i entreprenader inom järnväg/tunnelbana/bussdepå.
Körkort B.
Meriterande
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av arbete med El 400V. Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av driftsättning, provning och överlämning av entreprenader. Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av projekteringsledning inom teknikområdena styr och El. Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av arbete som offentlig beställare. Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
