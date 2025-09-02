Bygg- och projektledare
2025-09-02
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
Vi inom affärsområde Project Management är samhällsbyggare som älskar att driva projekt. Vi leder alla aktörer i byggprojekt mot gemensamma mål utifrån beprövade metoder och med hela AFRYs kompetens i ryggen.
Vi trivs bäst i team och strävar efter att tillvarata och dela kompetenser och erfarenheter.
Till sektionen i "Upper South" söker vi nu bygg- och projektledare som vill jobba i team med inriktning mot projektutveckling och intressanta projekt. I rollen som projektledare ansvarar du för att samordna och följa upp projekten. Det är ofta flera discipliner som spänner över flera olika kompetensområden som ska koordineras. Du styr det gemensamma arbetet mot projektets övergripande mål och rapporterar till uppdragsgivaren.
Gruppen befinner sig i en tillväxtfas och ser att vårt engagemang och kunnande eftersöks på marknaden. Teamet består av engagerade och drivna medarbetare som hjälps åt och jobbar tillsammans. Vi försöker stretcha det traditionella och tänka utanför ramarna för att öka kvaliteten och värdet för våra kunder. Vi vill göra det lilla extra. Vi vill göra skillnad i samhället, i branschen och för kommande generationer!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark drivkraft, är engagerad och trivs i samarbete med andra. Du är en person som gillar att vara påläst, står stadigt i din roll och alltid har projektets bästa i fokus. Med en öppen och hjärtlig personlighet bidrar du till en positiv kultur - både internt och i mötet med kund.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst fem års erfarenhet av bygg- och projektledning inom bygg och/eller fastighet
• oavsett om du kommer från beställarsidan, konsultledet eller entreprenörsledet
Utbildning som högskole- eller civilingenjör, alternativt byggnadsingenjör från YH
• eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
Gärna certifiering som Kontrollansvarig (KA) - men det är inget krav
Vi tror att du är:
Engagerad, ambitiös och modig
En lagspelare som gillar att samarbeta för att nå bästa resultat
Social och kommunikativ, med förmåga att skapa goda relationer
Hängiven ditt uppdrag och trygg i att fatta beslut
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan. Har du några frågor om tjänsten eller om hur det är att jobba hos oss är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontaktperson för frågor:
Rikard Thornsäter Rekryterande Chefrikard.thornsater@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12746L". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9488348