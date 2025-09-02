Bygg- och projektledare
2025-09-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
Vi söker fler bygg- och projektledare inom fastigheter till vårt kontor i Umeå. Vår verksamhet i norra Sverige är i en positiv utveckling och tack vare ökad efterfrågan och nya spännande uppdrag får vi nu möjlighet att välkomna fler engagerade kollegor till vårt växande team. Sektionen är aktiv i Örnsköldsvik, Umeå, Luleå, Kiruna och Östersund.
Som bygg-/projektledare ansvarar du för att samordna och följa upp projekt genom byggprocessens olika skeden. Vi söker även kompetens inom entreprenadbesiktning, KA och installationsledning.
Du kommer att koordinera flera delar av projektet, ofta över olika kompetensområden, och leda arbetet mot gemensamma mål. Våra uppdrag genomförs i team där juniora konsulter samarbetar med mer erfarna kollegor - vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Du blir en viktig del av vår lokala verksamhet, med nära samarbete med kollegor regionalt. Med dig har du AFRY-medarbetare över hela Sverige - alla med samma engagemang och passion som du.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete. Vi individanpassar gärna rollen utifrån dina erfarenheter och intressen - du har stora möjligheter att påverka och forma din roll. På våra kontor finns flera discipliner representerade, vilket innebär att stöd alltid finns nära till hands. Hos oss får du chansen att växa tillsammans med både kollegor och kunder - och samtidigt bidra till utvecklingen av norra Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare och lagspelare - någon som skapar affärer och bygger gemenskap. Du är uppskattad av både kollegor och kunder, och har lätt för att skapa goda relationer internt och externt. Utöver det ser vi att du har:
Några års erfarenhet av bygg- och projektledning inom fastigheter och byggnader.
En bakgrund inom bygg är en värdefull tillgång.
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet.
Stort intresse för projektledning och vilja att utvecklas i spännande projekt.
Erfarenhet från konsultbolag eller som byggherre.
Erfarenhet från regionen och ett etablerat nätverk i branschen är meriterande, särskilt med lokal förankring i Örnsköldsvik med omnejd.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Engagerad lagspelare med hög ambitionsnivå och affärsmässighet.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är den 1 oktober.
Kontaktperson för frågor:
Timothy Kalkan, Rekryterande Chef
010 505 18 36
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12742G". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9487904