BVC-sjuksköterska
2025-09-26
Nu söker vi BVC-sjuksköterska till Doktor.se Husläkarna Falkenberg - välkommen till ett varmt och engagerat team!
Hos oss på Doktor.se Husläkarna Falkenberg brinner vi för att göra primärvården tillgänglig för alla och skapa trygga möten för våra patienter. Vi är en vårdcentral med ca 9000 listade patienter som är belägen i fina, trivsamma lokaler med en stor och mysig BVC mottagning. Vi söker nu en engagerade BVC-sjuksköterska som vill bli en del av vårt familjära och stöttande team. Vi tror på teamwork, arbetsglädje och att hjälpa varandra i vardagen!
Om rollen
I den här rollen arbetar du på vår BVC-mottagning, där du följer barnets utveckling, stöttar familjer och bidrar till en trygg start i livet. Du arbetar självständigt men i nära samverkan med övriga yrkesgrupper i teamet kring barnet. En del av dina arbetsuppgifter kommer även att vara förlagda till vårdcentralen, vilket ger en varierad tjänst där vi tar vara på din kompentens och bidra till helhetsperspektivet i primärvården. Vi tror på ett integrerat arbetssätt som främjar samverkan, kontinuitet och en trygg vårdupplevelse - både för patienter och medarbetare. Hos oss värdesätter vi nytänkande, utveckling och en arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Vi söker dig som:
Är legitimerad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska
Har erfarenhet av BVC, neonatalvård eller vårdcentral (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du en arbetsplats där du kan utvecklas, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara en del av en stark gemenskap. Vi har en varm och familjär atmosfär där vi tar hand om varandra och ser till att ha roligt på jobbet!
Vi erbjuder också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer:
Start: Så snart som möjligt, men vi tar hänsyn till din uppsägningstid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Omfattning: 60-100 %, vi diskuterar tillsammans vad som passar dig bäst
Placering: På vårdcentralen Skreavägen 15, Falkenberg och eventuellt delvis digitalt på distans
Är det dig vi söker?
Vad roligt! Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval. Allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vi ser fram emot att träffa dig!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), http://doktor.se
Doktor.se Kontakt
Nina Jorlid nina.jorlid@doktor.se
9528181