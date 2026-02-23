BVC-sjuksköterska
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Falkenberg Visa alla sjuksköterskejobb i Falkenberg
2026-02-23
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Falkenberg
, Halmstad
, Laholm
, Klippan
, Borås
eller i hela Sverige
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att vara en av landets ledande digifysiska vårdgivare - med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid. Till Doktor.se Husläkarna Falkenberg söker vi nu en BVC-sjuksköterska som vill vara med och driva och vidareutveckla vår barnhälsovård.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Vår vårdcentral har cirka 9 000 listade patienter och en stabil, välfungerande verksamhet. Vår BVC omfattar cirka 600 barn och är en viktig och uppskattad del av mottagningen. Nu söker vi en kollega som tillsammans med vår BVC-sjuksköterska Linnea vill ansvara för och utveckla vårt BVC-arbete. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt med barn och familjer i en trygg organisation med god teamkänsla.
Om rollen
Som BVC-sjuksköterska hos oss arbetar du patientbaserat och evidensbaserat. Du möter barn och föräldrar genom hela barnhälsovårdsprogrammet och har en central roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete enligt barnhälsovårdsprogrammet
Hälsoundersökningar och vaccinationer
Föräldrastöd och rådgivning
Samverkan med läkare och övriga professioner
Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, trygg i din yrkesroll och som brinner för barnhälsovård. Du är kommunikativ, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom BVC eller primärvård är meriterande
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en stabil verksamhet med god arbetsmiljö och engagerade kollegor. Du blir en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor och utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med fin teamkänsla, kollegial gemenskap och utrymme för delaktighet
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men vi tar självklart hänsyn till din uppsägningstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.Tjänstgöringsgraden är flexibel enligt överenskommelse. Uppdraget på BVC omfattar cirka 80 % av tjänsten. Resterande del kan utformas utifrån din kompetens och verksamhetens behov.
Placering: Husläkarna Falkenberg, skreavägen 15, Falkenberg
Kan det vara dig vi söker?
Vad roligt! Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor redan idag. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7275664-1857070". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Skreavägen 15 (visa karta
)
311 44 FALKENBERG Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9758783