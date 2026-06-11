Arbetsterapeut/MAR
Älvkarleby Kommun / Sjukgymnastjobb / Älvkarleby Visa alla sjukgymnastjobb i Älvkarleby
2026-06-11
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Välkommen till Älvkarleby kommun – en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet – älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta – med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Arbetsterapeut med uppdrag som MAR till Älvkarleby kommun
Är du legitimerad arbetsterapeut och vill kombinera patientnära arbete med ett strategiskt uppdrag inom patientsäkerhet och rehabilitering?
Hos oss får du möjlighet att utveckla rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samtidigt som du fortsätter arbeta nära patienter och kollegor i det dagliga rehabiliteringsarbetet.
Det här är en tjänst för dig som vill påverka, utveckla och skapa goda förutsättningar för en säker och kvalitativ rehabilitering.
Om arbetsplatsen
Rehabenheten ingår tillsammans med kommunens sjuksköterskor i Hälso- och sjukvårdsenheten. Gruppen består av sex legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt rehabiliteringsassistent. Enheten sitter gemensamt i rymliga lokaler.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Tjänsten kombinerar arbete som arbetsterapeut med uppdraget som MAR. Kombinationen ger en varierad vardag där du både arbetar patientnära och bidrar till verksamhetens utveckling och patientsäkerhetsarbete.
Under 2026 omfattar MAR-uppdraget cirka 60 procent av tjänsten för att ge goda förutsättningar att etablera funktionen. Du får stöd av en erfaren kollega i det patientnära arbetet. Därefter anpassas omfattningen utifrån verksamhetens behov.
Som arbetsterapeut arbetar du nära fysioterapeut i par. Tillsammans driver ni det dagliga rehabiliteringsarbetet och utvecklar nya arbetssätt. Arbetssättet är en del av ett utvecklingsprojekt som startar under hösten.
I rollen som MAR arbetar du nära kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att:
Genomföra arbetsterapeutiska bedömningar och uppföljningar
Utprova, förskriva och följa upp hjälpmedel
Samverka med andra professioner för att skapa en helhet kring individen
Bidra till utbildning och informationsspridning kring förebyggande insatser
Medverka i utvecklingen av arbetssätt där arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar i par
Som MAR kommer du att:
Upprätta, implementera och följa upp rutiner för en säker rehabilitering
Samordna och utveckla patientsäkerhetsarbetet inom rehabiliteringsområdet
Följa upp kvalitet och säkerhet i verksamheten
Utreda avvikelser och allvarliga händelser
Samverka med länets kommuner och regionen i rehabiliteringsfrågor
Bidra till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser tillsammans med andra funktionerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är strukturerad och har intresse för kvalitets-, utvecklings- och patientsäkerhetsarbete
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Trivs med att kombinera operativt och strategiskt arbete
Meriterande
Erfarenhet av kommunal rehabilitering
Erfarenhet av kvalitets- eller patientsäkerhetsarbete
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och nytänkande står i fokus. Vi värdesätter egna initiativ och ger dig möjlighet att påverka både arbetssätt och verksamhetsutveckling.
Heltidsanställning
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens
Flexibla arbetstider
Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme
B-körkort är ett krav.
Vill du vara med och utveckla framtidens rehabilitering i Älvkarleby kommun?
Välkommen med din ansökan!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
PassKörkortskrav
SIS-märkt id-kort tillsammans med personbevis där medborgarskap framgår
Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt framgår
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige, exempelvis genom uppehålls- eller arbetstillstånd.
Krigsplacering
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt att logga in och uppdatera informationen vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby Kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen Kontakt
Ingela Sjösten ingela.sjosten@alvkarleby.se 026-83202 Jobbnummer
9958617