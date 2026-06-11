Ekonomiassistent till Gosol Energi AB
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2026-06-11
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Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom ekonomi i en verksamhetsnära roll?
Gosol Energi söker nu en Ekonomiassistent till sitt kontor i Saltsjö-Boo, Stockholm. Här får du kombinera löpande ekonomiarbete med digitalisering, processutveckling och effektivisering i en växande och framtidsorienterad organisation.
Om Gosol Energi
Gosol Energi är en av Sveriges ledande aktörer inom den gröna energiomställningen och erbjuder helhetslösningar inom solenergi, batterilagring, laddinfrastruktur och energitjänster. Bolaget är noterat på Spotlight och har under de senaste åren vuxit kraftigt med fokus på fortsatt utveckling, digitalisering och lönsam tillväxt.
Om rollen
Som Ekonomiassistent blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära CFO. Du får en bred roll där du ansvarar för löpande ekonomiarbete samtidigt som du är delaktig i att utveckla och effektivisera bolagets ekonomiprocesser.
Ekonomiavdelningen hanterar ett stort antal leverantörs- och kundfakturor varje månad. Under de kommande åren ligger stort fokus på att vidareutveckla, digitalisera och automatisera ekonomiprocesserna i Fortnox, där du får en viktig roll i att driva och implementera förbättringar.
Du kommer även att ansvara för löneadministrationen för cirka 40 medarbetare.
Dina ansvarsområden
Leverantörsreskontra
Kundfakturering
Betalningar
Avstämningar
Löneadministration
Bokslutsstöd
Rapportering
Processutveckling och effektivisering
Digitalisering och automatisering av ekonomiflöden
Vi söker dig som
Har en högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi
Är nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av ekonomiarbete
Är ambitiös och vill utvecklas långsiktigt inom ekonomi och affärsstyrning
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har ett stort intresse för ekonomi, system och digitala arbetssätt
Drivs av att hitta smartare och mer effektiva arbetssätt
Är nyfiken, initiativtagande och vill ta stort ansvar i din utveckling
Erfarenhet av Fortnox och/eller löneadministration är meriterande.
Vi lägger även stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med verksamheten.
Gosol Energi erbjuder
Gosol Energi erbjuder en bred och utvecklande ekonomitjänst där du arbetar nära CFO och får god insyn i verksamheten. Du blir en del av bolagets digitaliseringsresa och får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer. För rätt person finns även goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare inom exempelvis controlling, affärsstyrning eller koncernredovisning. Du blir en del av en växande organisation med korta beslutsvägar och en entreprenöriell kultur.
Låter det intressant?
Perfekt! Skicka in din ansökan och svara på ett par frågor. Sista ansökan är den 25 juni 2026. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Jacobsson johan.jacobsson@pspartner.se
eller Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886153-2047400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Kungsgatan 8 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9958618