Butikssäljare Söderhamn
2025-08-08
OBS Vi söker personal till våran kommande skobutik i Söderhamn
Vi söker en driven säljare med möjlighet att utvecklas till våran butikschef .
Erfarenhet är inte ett krav men meriterande
Ålder tänker vi inte på utan vi ser till person
Dom viktigaste egenskaperna vi söker är
Intresse för att sälja och sätta kunden i focus
Arbetslust och en positiv energi
Vi ser helst att du är bosatt i eller runt söderhamn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: knapps@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB P. Knapp & C:O
(org.nr 556024-3833)
köpmangatan 13 (visa karta
)
826 30 SÖDERHAMN Arbetsplats
Knapps skor Söderhamn Kontakt
niclas bergman knapps@telia.com Jobbnummer
9450602