Butikssäljare Söderhamn

AB P. Knapp & C:O / Butikssäljarjobb / Söderhamn
2025-08-08


OBS Vi söker personal till våran kommande skobutik i Söderhamn
Vi söker en driven säljare med möjlighet att utvecklas till våran butikschef .
Erfarenhet är inte ett krav men meriterande
Ålder tänker vi inte på utan vi ser till person
Dom viktigaste egenskaperna vi söker är
Intresse för att sälja och sätta kunden i focus
Arbetslust och en positiv energi
Vi ser helst att du är bosatt i eller runt söderhamn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: knapps@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB P. Knapp & C:O (org.nr 556024-3833)
köpmangatan 13 (visa karta)
826 30  SÖDERHAMN

Arbetsplats
Knapps skor Söderhamn

Kontakt
niclas bergman
knapps@telia.com

Jobbnummer
9450602

