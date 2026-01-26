Butikssäljare
E-commerce Recruit Nordic AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Stockholm
, Norrköping
, Haninge
, Nässjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om A Retro Tale
A Retro Tale är ett unikt och etablerat företag inom luxury vintage och second hand-accessoarer, specialiserat på att erbjuda produkter från några av världens mest exklusiva och välkända modemärken, såsom Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Hermés och Cartier. Företaget, grundat 2017 i Stockholm, äger 100% av de listade produkterna, vilket möjliggör effektiv prissättning, snabba leveranser och en överlägsen kundupplevelse. A Retro Tale har vuxit till att bli den ledande online-aktören inom begagnade lyxvaror i Norden och siktar nu på att bli störst i Europa inom sitt segment. För att uppnå detta planerar bolaget att fortsätta sin kraftiga tillväxt och expandera inom DTC och retail-kanaler samt implementera flera digitala lösningar.
Som en del av A Retro Tale får du möjlighet att sätta din egen prägel och ta fullt ansvar i en unik och spännande tillväxtresa. Vintage-trenden accelererar globalt och det här är en chans att hoppa på vid helt rätt tidpunkt. Bolaget har storskaliga planer och fick under förra året starka investerare som bla. H&M.
Om tjänstenSom butikssäljare hos A Retro Tale är du en drivande kraft med både hjärta och affärssinne. Du har ett öga för detaljer och förstår vikten av att skapa en helhetsupplevelse där service, stil och storytelling går hand i hand. Du trivs i premiumsegmentet och är van vid att arbeta i miljöer där kundmötet står i fokus och varumärket lyfts genom varje interaktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Välkomna och guida kunder med fokus på service och kvalitet
Ge personlig rådgivning och skapa inspirerande rekommendationer
Ansvara för butikens visuella presentation och varuexponering
Genomföra försäljning med känsla för premium och omsorg för varje kund
Bidra till butikens dagliga drift och skapa en inspirerande miljöPubliceringsdatum2026-01-26Bakgrund
Du har en dokumenterad bakgrund inom detaljhandel, gärna inom premiumsegmentet och trivs i en miljö där både försäljning och service är i fokus.
Vi ser gärna att du uppfyller nedan kvalifikationer:
Har erfarenhet av butik/försäljning, gärna inom premium- eller lifestyle-segmentet
Är serviceinriktad, kommunikativ och har ett naturligt sätt att bygga relationer
Trivs i en miljö där kvalitet och exklusivitet står i centrum
Kommunicerar obehindrat på svenska, engelska är meriterande
Placering & start
Tjänsten är förlagd på 30 timmar per vecka och är placerad i butiken i centrala Stockholm. Startdatum enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.
Kontakt & ansökanHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
.
Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287), https://www.ecommercerecruit.se Jobbnummer
9705758