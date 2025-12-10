Butikssäljare
2025-12-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker en serviceinriktad och driven butikssäljare till vår anläggning i Jämjö!
Är du en person som gillar kundkontakt, brinner för att leverera bästa möjliga service, har intresse för bygg/renovering och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi letar efter! Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som butikssäljare hos oss blir du en viktig del av våra kunders vardag. Du arbetar nära våra kunder och hjälper dem att hitta rätt produkter, ger god service och bidrar till att butiken är inspirerande och välorganiserad. Rollen innebär även arbete med varumottagning, kassa och att hålla ordning på avdelningen. Arbetsuppgifter
Ge professionell och serviceinriktad kundservice
Stödja kunder i produktval och besvara enklare byggrelaterade frågor
Fylla på varor, packa upp leveranser och säkerställa att avdelningen hålls i ordning
Arbeta i kassa samt hantera kundbeställningar och returer
Packa interna beställningar till vår utlastning
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
Har en positiv inställning och kan hantera varierande arbetsuppgifter
Trivs i en fysisk och aktiv arbetsmiljö
Är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Gärna har erfarenhet från butik, lager eller byggvaruhandel (meriterande, men inget krav)
Har god datorvana
Personlig lämplighet kommer att värderas högt.
Vi erbjuder
En arbetsplats med bra gemenskap och varierande arbetsdagar
Möjlighet att utveckla dina produktkunskaper
Ett arbete där du får möta många olika kunder och uppgifter
XL-BYGG JBM är en fristående bygghandel med fem anläggningar. Vi ligger i Blekinge och Småland och ingår i kedjan XL-BYGG. Vi har en stark bygghandelskoncern, Mestergruppen Sverige AB, bakom oss och vi jobbar med stora och välkända leverantörer. Vår ambition är att alla ska lyckas med sina byggprojekt, från början till slut. Det gör vi genom vår breda kunskap, höga servicenivå och varor av bästa kvalité. Vi hjälper både proffs- och privatkunder. Vi värdesätter att ha en fin gemenskap i personalen och en arbetsplats där alla ska känna sig lika viktiga. Tillsammans ska vi sträva mot samma mål och tillsammans fixar vi allt! Så ansöker du
Tjänsten är ett vikariat på ett år, med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person.
Sänd ditt CV och ett kort personligt brev till: fredrik.hakansson@xljbm.se
Sista ansökningsdagen 31/1 2026 - Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: fredrik.hakansson@xljbm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JBM Sydost AB
(org.nr 559310-7716)
Stationsvägen 6 (visa karta
)
373 72 JÄMJÖ Kontakt
Platschef
Fredrik Håkansson fredrik.hakansson@xljbm.se 0455-341603 Jobbnummer
9638145