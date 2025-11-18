Butiksmedarbetare Maj-September

Skohörnan I Hunnebo AB / Butikssäljarjobb / Sotenäs
2025-11-18


Skohörnan i Hunnebo söker butiksmedarbetare från början av maj till mitten av september. Vi har skor för hela familjen men med ett litet sportigare inslag. Så ser gärna någon som är intresserad av träning och som gillar att hjälpa våra kunder så dom får rätt sko för sitt steg.
Tjänsten är på 80%
Välkommen in med din ansökan till Micke på Skohörnan antingen i butik eller över mail. Samlar in ansökningar under november, december och återkopplar efter helgerna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
E-post: Skohornan@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maj-september2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skohörnan i Hunnebo AB (org.nr 556792-5689)
Torggatan 16b (visa karta)
456 61  HUNNEBOSTRAND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skohörnan I Hunnebo AB

Kontakt
Mikael Andersson
skohornan@hotmail.com

Jobbnummer
9609168

