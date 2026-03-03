Butikschef Västermalmsgallerian
eyes and more Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos eyes and more Sverige AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Norrköping
, Jönköping
, Växjö
eller i hela Sverige
eyes + more expanderar i Sverige - vi söker dig som vill vara med på resan och växa tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund. Vi står för hållbara produkter och effektiva lösningar som minskar vår miljöpåverkan, för en bättre framtid för både människor och planeten.
Nu söker vi dig som brinner för försäljning, ledarskap och kundupplevelse till vår nya butik i Stockholm Västermalmsgallerian.
Om rollen
I rollen ingår att säkra och följa upp driften för hela butiken. Du har stort resultatansvar och ansvarar samtidigt för att hela butiken jobbar strukturerat och lever upp till affärsidén och kundernas förväntan. En viktig del i arbetet är att skapa ett vinnande team med fullständigt självgående säljare och en inspirerande atmosfär.
Exempel på ansvarsområden är bla.
Leda, utveckla och inspirera personalen.
Ansvar för butikens försäljning
Optimering av butikens drift med ansvar för att rutiner tas fram, följs och/eller utvecklas på ett bra sätt
Uppföljning av nyckeltal
Följa marknadsförings-planen
Utföra lättare reparationer och justering av bågar
Se till att arbetsmiljö-arbete utförs och följs upp
Schemaläggning och daglig planering
Rekrytering
Medarbetarsamtal
Butiks-administration
Vem är du? Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från ledande befattning inom retail och en butiksledar-utbildning eller liknande. Du har gedigen erfarenhet, kunskap och utbildning inom butik samt goda kunskaper i butiks-ekonomi. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat inom optik-branschen och har en akademisk utbildning inom handel.
Du är en person som drivs av att inspirera och engagera medarbetarna samt att kunna skapa ett positivt arbetsklimat. Du har ett stort kunnande kring branschen och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Din sociala kompetens och lyhördhet gör att du lätt fångar upp kundernas behov. Vidare är du duktig på att strukturera, prioritera, delegera och analysera. Självklart är du tydligt fokuserad på kund och försäljning och drivs av att skapa god lönsamhet genom uppsatta mål. Som person är du flexibel, nyfiken på nya arbetssätt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vad vi kan erbjuda dig
En ansvarsfull och dynamisk position inom en ambitiös organisation! Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med ett bonusprogram. Utöver detta erbjuder vi:
Personalrabatt på glasögon eller solglasögon
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor
Årliga fria glasögon
Tjänsten är en del- el heltidstjänst enl överenskommelse
Intervjuer kommer att ske löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319040-1870741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eyes and more Sverige AB
(org.nr 559532-0796), https://career.eyesandmore.se
Scheelegatan 8 (visa karta
)
112 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Eyes + More Sweden Jobbnummer
9773955