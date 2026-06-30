Butikschef & Outdoor-specialist
TRC Recycle AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Om arbetsgivaren
Tracks Recycle är en väletablerad second hand-butik i Göteborg med fokus på outdoor-, skid- och friluftsutrustning. Genom kommissionsförsäljning ger vi kvalitetsutrustning ett längre liv och gör hållbara val enklare för våra kunder.
Nu går Tracks Recycle in i nästa kapitel med nya ägare och söker en Butikschef & Outdoor-specialist som vill vara med och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som Butikschef & Outdoor-specialist har du en central roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för butikens sortiment, värdering av produkter, lagerhantering och försäljning. Rollen innebär också att utveckla arbetssätt, skapa inspirerande exponeringar och bidra till butikens närvaro i sociala medier.
Du arbetar nära ägarna men har ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Arbetet är främst förlagt till vardagar, men arbete vissa helger ingår.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och värdera inlämnade produkter
Prissätta och kvalitetssäkra sortimentet
Ansvara för lager och varuflöde
Försäljning och kundservice
Planera exponering och butiksmiljö
Bidra till innehåll i sociala medier
Utveckla rutiner och arbetssätt
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för outdoor, skidåkning och friluftsliv och som vill ta ett helhetsansvar för en verksamhet i utveckling.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av butik eller detaljhandel
Har mycket god kunskap om outdoor- och friluftsutrustning
Har god kunskap om skidutrustning
Är självgående, ansvarstagande och trivs med att fatta egna beslut
Har ett gott affärssinne och ett starkt kundfokus
Meriterande
Erfarenhet av second hand eller kommissionsförsäljning
Erfarenhet av värdering eller prissättning
Erfarenhet av sociala medier
Erfarenhet av arbetsledning eller verksamhetsansvar
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma nästa kapitel för Tracks Recycle. Du blir en del av en verksamhet med engagerade kunder, ett starkt varumärke och stora möjligheter att påverka både din egen roll och butikens fortsatta utveckling.
Anställning
Tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning)
Heltid
Arbetstid främst vardagar, vissa helger
Placering: GöteborgSå ansöker du
Ansökan sker via formuläret på vår hemsida.
Vi använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess och fokuserar på erfarenhet, kunskap och drivkraft istället för traditionella personliga brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TRC Recycle AB
(org.nr 559118-8940), https://www.tracksrecycle.se/
Karl Johansgatan 76 (visa karta
)
414 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Tracks Recycle Jobbnummer
9986102