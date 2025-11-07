Butikschef Blomsterlandet - Uddevalla
Startdatum: 7/1 2026
Anställningsform: Provanställning tillämpas hos kund
OM FÖRETAGET
Blomsterlandet är Sveriges ledande butikskedja för växter och trädgårdstillbehör, med omkring sextio butiker från Luleå i norr till Malmö i söder samt en e-handel som är öppen dygnet runt. Den första butiken öppnades i Jönköping 1989, och verksamheten fortsätter att expandera med målet att etablera sig i fler städer och ständigt utvecklas. I dag består organisationen av över 700 engagerade medarbetare och är i en spännande tillväxtfas! Vi söker nu, på uppdrag av vår kund, dig som vill vara med på denna resa och ta en ledande roll som Butikschef i Uddevalla.
OM ROLLEN
Butiken omsätter cirka 30 mkr och har ett team på runt 10 medarbetare, lite beroende på säsong. Det är en inspirerande butik med stort utbud av snittblommor, krukväxter och ett säsongsbetonat kundflöde - en miljö som kräver både struktur och flexibilitet. Gruppen präglas idag av hög kompetens och ett genuint engagemang för snittblommor, växter och trädgård.
Som butikschef leder du ett erfaret team och ansvarar för att driva försäljning, skapa engagemang och utveckla butiken mot ännu högre kundnöjdhet. Rollen passar en driven, positiv och lyhörd ledare som trivs med att coacha, skapa struktur och leda förändring.
För att lyckas i rollen behövs ett starkt kund- och säljfokus samt förmåga att inspirera teamet till att leverera en kundupplevelse i toppklass varje dag. Här finns stora möjligheter att påverka, utveckla verksamheten och göra verklig skillnad - både för kunder och medarbetare
Säkerställa en kundupplevelse i världsklass och driva kontinuerlig förbättring
Implementera och följa upp centrala affärsinitiativ, kampanjer och processer
Ansvara för butikens försäljning, lönsamhet och bemanning
Analysera resultat och ta fram handlingsplaner för att nå uppsatta mål
Leda, utveckla och motivera butiksteamet i linje med företagets ledarskapsfilosofi
Säkerställa en trygg, inkluderande och inspirerande arbetsmiljö
Genomföra lokala aktiviteter för försäljningstillväxt och kundnöjdhet
Följa företagets riktlinjer inom arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet
Bidra till ett gott samarbete mellan butikens funktioner och centrala initiativ
OM DIG
Har 2-3 års dokumenterad erfarenhet av ledarskap och butiksdrift inom detaljhandel
Erfarenhet av försäljning och att driva butikens resultat
God kunskap om arbetsmiljö och daglig butiksdrift
Förståelse för affärs- och kassasystem (ex. IFS, Lindbak (EG), Qlik) samt lagerhantering
Van att analysera resultat och arbeta utifrån nyckeltal för att förbättra försäljning och kundupplevelse
Trivs med att coacha, planera och fatta beslut självständigt
Kommunikativ och motiverande ledare som skapar engagemang i teamet
Lösningsorienterad och snabb på att hantera operativa utmaningar
Flexibel, förändringsbenägen och samarbetsinriktad
Tar ansvar och agerar tryggt vid exempelvis prisjusteringar och säkerhetsfrågor
Vi söker dig som har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och engagemang!
