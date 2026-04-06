Butikschef
Mössebergsbagaren AB verandan / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-04-06
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mössebergsbagaren AB verandan i Skövde
Om oss: Mössebergsbagaren grundades 1993 och har vuxit till att bli ett av Skaraborgs största bagerier. Vår passion är bröd och bakverk, vi strävar ständigt efter att erbjuda högkvalitativa produkter samt erbjuda en dynamisk butiksupplevelse till våra kunder.
Arbetsplats: Verandan Skövde.
Arbetsbeskrivning: Som butikschef har du ansvaret för att leda och driva försäljningen mot de uppsatta ekonomiska målen. Du kommer att använda sociala medier som ett viktigt verktyg för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Genom att aktivt använda sociala medier kan vi nå ut till en bredare publik och engagera våra kunder på nya och spännande sätt. Du kommer även vara ansvarig för rekrytering till butikerna i samråd med företagsledningen. Det är viktigt att vi har rätt kompetens och att våra medarbetare är engagerade och motiverade. Vidare har du även ansvar över schemaläggning av personal i butikerna i samråd med övrig personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för personal vilket inkluderar schemaläggning och rekrytering.
• Arbeta med produktutveckling och vara en del i att ta fram nya koncept för våra butiker.
• Arbeta med utveckling av butiken som lockar kunderna att besöka oss regelbundet.
• Ansvara för sociala medier.
• Arbeta som butiksförsäljare tre till fyra dagar i veckan.
Målsättning för tjänsten: Som butikschef är ditt främsta mål att maximera försäljningen och erbjuda en unik och attraktiv butiksupplevelse för våra kunder. Om du är en driven och engagerad ledare som är redo för ny utmaning ser vi fram emot din ansökan.
För att lyckas i tjänsten bör du ha:
• Erfarenhet av försäljning.
• B-körkort.
• Erfarenhet av att arbeta mot ekonomiska mål eller ha haft budgetansvar.
• Erfarenhet av att ha arbetat med livsmedel.
• Erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande funktion.
Personliga egenskaper:
Du kommer ansvara för verandan, därför krävs det att du är driven och engagerad. Du kommer även ansvara för de anställda i butikerna vilket även ställer krav på din kommunikativ- samt samarbetsförmåga. I tjänsten som butikschef kommer du också vara ansiktet utåt för vår verksamhet vilket kräver att du är professionell samt känner en yrkesstolthet.
Arbetstid: Dagtid/kväll vardagar och helg.
Arbetsomfattning: Heltid, provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.
Ansökningsprocess: Om du är redo att ansluta till Mössebergsbagaren AB, skicka din ansökan via mail till ansokan@mossebersgbagaren.se
med CV, personligt brev samt svar på nedan urvalsfrågor så snart som möjligt men senast 30 April 2026. Det går bra att svara på urvalsfrågorna direkt i mailet, var noga med att besvara frågorna och inte hänvisa till exempelvis CV.
Urvalsfrågor:
1. Beskriv kortfattat din erfarenhet av försäljning.
2. Beskriv kortfattat hur du arbetat mot ekonomiska mål eller ha haft budgetansvar.
3. Om du har erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande funktion, beskriv kortfattat hur du har arbetat med det.
4. Om du har erfarenhet av att arbeta med livsmedel. Beskriv hur du har arbetat med det.
Vi ser fram emot att välkomna en ny medarbetare till vår arbetsfamilj! Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har vi inte svarat dig på din ansökan inom 14 dagar, har vi gått vidare med andra sökande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: ansokan@mossebergsbagaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mössebergsbagaren AB
(org.nr 556466-7870)
norra metallvägen 5 Skövde (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mössebergsbagaren AB verandan Kontakt
Rune henriksson rune@mossebergsbagaren.se 0515777632 Jobbnummer
9838384