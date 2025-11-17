Butikschef
2025-11-17
Vi söker nu en engagerad, försäljningsdriven och serviceinriktad butikschef till vår butik i Malmö som gillar nå försäljningsmål och vill inspirera fler till ett aktivt och roligt liv med hästen i fokus.
Tjänsten är på 36 h/v eller enligt öek. Omfattas av 1 helg per månad och 6 stängningar / månad.Tillträde 5 januari eller eök.
I rollen som butikschef hos oss kommer du
- skapa ett gott arbetsklimat utifrån coachande ledarskap
- verka för en bra arbetsmiljö med som bjuder in till delaktighet, trygghet och arbetsglädje
- arbeta för att butiken på ett affärsmässigt sätt når uppsatta försäljningsmål
- skapa en säljande butiksmiljö och överträffa kundens förväntan
Vem söker vi?
Vi tror att du har en bred erfarenhet från detaljhandeln där du arbetat med butiksdrift och ledarskap. Du är handlingskraftig med ett kommersiellt fokus som gör att du tänker och agerar affärsmässigt i alla lägen.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och vi vet att våra säljare och kunder förväntar sig att du som butikschef har ett trevligt bemötande, är kommunikativ, tar egna initiativ och ger service utöver det vanliga. Det dagliga arbetet kräver att du är ansvarsfull och lösningsfokuserad. Meriterande är om du har kontakter inom hästsporten, ridskolor eller ridhus.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig möjlighet till ett spännande uppdrag i ett företag med ett mycket starkt varumärke och ett starkt driv. Du kommer arbeta tillsammans med ett team med duktiga och engagerade medarbetare som delar din passion för försäljning, häst, hund och ett aktivt liv.
Är du vår nästa kollega?
Ditt engagemang, vår styrka!
Vi som arbetar på Hööks vet vad vi pratar om. Tillsammans har vi 550 hästar och drygt 350 hundar. Vårt engagemang, kunskap och passion för hästsport gör oss unika och skapar stolthet och arbetsglädje. När vi trivs på jobbet trivs även våra kunder hos oss.
Vi vill inspirera till ett aktivt och roligt liv med hästen i fokus och vår affärsidé är tydlig: Vi erbjuder alla aktiva utövare av hästsport ett prisvärt sortiment av utrustning, kläder och skor med rätt design, funktion och kvalité.
Engagemang, omtanke, samarbete och en helhjärtad passion för häst och hund är vår gemensamma styrka som gör det möjligt för oss att utvecklas som arbetsgivare, skapa tillväxt och ge det lilla extra till våra kunder.
Familjeföretaget Hööks grundades 1931 och har gått från att vara det lilla sadelmakeriet till att vara Nordens ledande detaljhandeln inom Hästsport med butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en ständigt växande e-handel. Hööks Hästsport AB omsätter 600miljoner och varje år tar våra drygt 500 engagerade och kunniga medarbetare emot ca 2 miljoner kunder i våra butiker. Hööks Hästsport AB är sedan 2019 en del av Jula AB koncernen.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hööks Hästsport AB
(org.nr 556158-2213), https://www.hooks.se/ Arbetsplats
Hööks Jobbnummer
9607562