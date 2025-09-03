Butikschef - Matvärlden, Kungens Kurva
2025-09-03
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa butik? Har du en passion för att driva försäljning, skapa lönsamhet och bygga starka team?
På Matvärlden Kungens Kurva har vi nyligen slagit upp dörrarna till en butik som är utöver det vanliga! Om du har en genuin vilja att utveckla kunderbjudande, människor och avdelningar, samtidigt som du alltid strävar efter att leverera det lilla extra, då kan du vara den vi letar efter! Tänk att handla all världens mat till otroliga priser - det är vad vi på Matvärlden strävar efter varje dag. Kom in och upptäck alla våra erbjudanden och gör riktiga fynd!
Nu söker vi dig, vår nya Butikschef som vill vara en del av vårt dynamiska gäng på vår resa mot Sveriges bästa butik!
Varför välja Matvärlden?
Vi har kul på jobbet! På Matvärlden ser vi varje individ som en viktig resurs med potential att växa och utvecklas. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor som drivs av att testa nya idéer, förbättra processer och skapa en positiv upplevelse för våra kunder. Med en passion för matkultur och ett brett internationellt sortiment har vi en unik plats på marknaden. Vi värderar vår personal högt och är självklart anslutna till kollektivavtal med Handels. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, personalrabatt och en härlig frukost varje morgon. Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Matvärlden är norra Europas största dagligvarukedja med fokus på all världens mat. Vi är ett sammansvetsat team som brinner för att föra världen närmare våra kunder. Genom att erbjuda ett heltäckande koncept, där mat från hela världen möter egentillverkade färskvaror och ett komplett svenskt sortiment, strävar vi efter att skapa den ultimata mötesplatsen för matkultur och matälskare. Om tjänsten
I rollen kommer du att ha personalansvar och leda ett team med fem Försäljningschefer som ansvarar för sina respektive avdelningar. Du kommer vara ytterst ansvarig för att säkerställa god lönsamhet, en bra teamkänsla, att rutiner utvecklas och efterlevs, allt för att leverera en fantastisk kundupplevelse. Du kommer driva butikens ledningsgrupp där du förväntas bidra till butiken och teamets fortsatta utveckling. Tjänsten är operativ och stor del av arbetet innefattar att jobba med ett coachande ledarskap i butiken.
Du kommer bland annat att ansvara för att
Ha personalansvar med fokus på att leda, utveckla och engagera personalen för hela butiken
Ha budget- och resultatansvar
Ha rekryteringsansvar
Arbeta med strategisk utveckling och optimering av butiken
Vara en förebild och alltid föregå med gott exempel, göra det lilla extra
Följa upp budget och ekonomiska mål
Följa upp rutiner, arbetsmiljö och schema
Driva och utveckla samarbetet med leverantörer och partners
Dina egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är organiserad, resultatorienterad och har ett stort intresse för försäljning. Du har tidigare kunskaper i ekonomi, butiksdrift och ledarskap. Viktigt att du har en positiv attityd och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som ledare är du strukturerad, kommunikativ och målmedveten. Du har erfarenhet av att arbeta med budget och uppföljning av mål. Du är idérik och vågar testa för att ständigt vilja förbättra och utveckla både dig själv och butiken. Vidare ser vi det som avgörande för att lyckas i rollen att:
Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ledande position i dagligvaruhandeln
Du har erfarenhet av ledarskap och arbetsmiljöarbete
Du har erfarenhet av att driva sortiment-, försäljning och personalutveckling
Du har en förmåga att kunna analysera och arbeta mot budgetmål
Du arbetar effektivt och personligt, motiverar och coachar ditt team
Övrig information och vad vi erbjuder
Startdatum: Omgående
Anställningsform: Heltid
En omfattande introduktion och onboarding, allt för att du ska lyckas hos oss
Attraktiva utvecklings- och karriärmöjligheter Så ansöker du
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Matvärlden värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida: www.futuremanagement.se.
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Rolf Lindgren på Future Management, 070-513 66 94.
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till Future Management hanteras konfidentiellt.
Välkommen med din ansökan!
Matvärlden är norra Europas största dagligvarukedja inom all världens mat. Vi är ett sammansvetsat team som strävar efter att vara "game changers" inom matkultur och dagligvaruhandel, med ambitionen att föra världen närmare våra kunder. Vår mission är att erbjuda inspirerande, nytänkande och familjära butiksupplevelser där hög servicegrad, fräschör och konkurrenskraftiga priser går hand i hand med ett brett utbud av kvalitativa matvaror.
Våra butiker är belägna i Veddesta, Tensta och sedan hösten 2024 även i Kungens Kurva. Utöver Sveriges största sortiment av utländska matvaror, har Matvärlden en utpräglad färskvaruprofil och ett fullskaligt svenskt dagligvarusortiment. Vi erbjuder butiksbakat bröd & bakverk från grunden, välfyllda diskar med fisk & egenstyckat kött, inspirerande frukt & grönt-avdelning samt brett sortiment av färsk- & frysvaror. För att ytterligare berika kundupplevelsen har vi även café, bazaar och i utvalda butiker restaurang. Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
Rl Future Management AB (org.nr 556701-2199)
Future Management Kontakt
Rolf Lindgren rolf.lindgren@futuremanagement.se 0705136694
9489009