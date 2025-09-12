Butikschef - Coop Vuollerim
Vill du driva butik och skapa matglädje? Brinner du för mötet med människor och att se dina medarbetare utvecklas? Då är detta ett jobb för dig!
Rollen som Butikschef
Som butikschef är du den naturliga ledaren som coachar ditt team, är en förebild och visar vägen framåt. Du kommer bland annat att jobba med kundnöjdhet, försäljning, drift, resultat, personal och förändringsarbete i butiken. För oss på Coop Norrbotten är kundservice och försäljning navet i vår verksamhet, och butikschefen är en nyckelperson.
På Coop strävar vi ständigt efter att bli bättre, detta gäller även butikernas lönsamhet och resultat. Du som kliver in i rollen som butikschef har en stor möjlighet att driva förbättringsarbeten tillsammans med ditt team och du har det yttersta ansvaret för att utveckla din butik mot ett bra resultat. I detta ingår att ansvara för budget och affärsplaner samt försäljningsaktiviteter som hör till.
Du kommer att ha arbetsmiljö- och personalansvar för ca 5 personer. Du ansvarar för medarbetarsamtal, onboarding, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, följa processer samt att Coops hållbarhetspolicy efterföljs.
Du är också en kulturbärare, med det menar vi att du arbetar inte bara för Coop, du jobbar för hela Norrbotten där våra butiker bidrar till att mindre orter lever. Vi på Coop vill ge tillbaka till vårt samhälle och bygd och skapa arbetstillfällen och mindre miljöbelastning för transporter. Det är en del av vårt hållbarhetsarbete, som vi är väldigt stolt över.
Vem är du?
• Gymnasieutbildning är ett krav
• Eftergymnasial utbildning eller högskola är meriterande
Du får gärna ha en bred erfarenhet och kompetens av detaljhandeln. Vi ser gärna att du tidigare har haft personalansvar, med goda resultat. Har du erfarenhet av förbättringsarbete så är det meriterande.
Känner du lite extra för mat, försäljning och älskar att se dina medarbetare utvecklas, så kan den här rollen verkligen vara något för dig. Du får gärna vara en kreativ person som tänker lite annorlunda och vågar prova nya lösningar samt att du har lätt att få med dig andra mot samma mål.
Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträde våren 2026.
Förmåner
Som anställd hos oss har du många olika förmåner. Vi erbjuder till exempel 10 % lojalitetsrabatt varje månad på det mesta du handlar i våra butiker och online och upp till 3000 kronor i friskvårdsbidrag varje år. Vi erbjuder också kaffe, te och frukt i personalrummet samt idrottsbiljetter till en rad olika evenemang.
Affärsområdeschef Per Olofsson, tfn 072-544 51 67
På Coop värdesätter vi de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 43 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se. Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 4 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter. Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
