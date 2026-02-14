Butiksansvarig
2026-02-14
Är du en strukturerad doer med passion för försäljning och ledarskap? Trivs du i en roll där du får ta fullt ansvar - både för resultatet och för att butiken och utställningen alltid är i toppskick? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som butiksansvarig har du det övergripande ansvaret för butikens dagliga drift, resultat och utveckling. Du säkerställer att butiken och vår utställning alltid håller högsta nivå - från första intryck till minsta detalj.
Du är en närvarande ledare som driver teamet mot tydliga mål och skapar en kultur där försäljning, service och struktur går hand i hand.
Ditt ansvar
Driva och utveckla butikens försäljning mot uppsatta mål.
Säkerställa att butiken och utställningen alltid är välorganiserade, inspirerande och i toppskick.
Leda, coacha och motivera teamet i det dagliga arbetet.
Skapa struktur i rutiner, arbetssätt och uppföljning.
Arbeta operativt i butiken och vara ett föredöme i kundmötet.
Vi söker dig som:
Har ett starkt säljdriv och brinner för att skapa resultat.
Är pedantisk och har ett naturligt öga för ordning och detaljer.
Älskar struktur och arbetar metodiskt och organiserat
Är en doer som får saker att hända - snabbt och effektivt.
Har erfarenhet av ledarskap och trivs i en roll med ansvar.
Är engagerad, lösningsorienterad och prestigelös.
Vad vi erbjuder
God grundlön och ett attraktivt bonussystem med tydlig koppling till prestation och resultat.
Möjlighet till mycket god total ersättning för rätt person.
Stort mandat och möjlighet att påverka - på riktigt.
Chansen att bygga något från grunden och sätta din egen prägel.
En roll med tydligt fokus på tillväxt, affär och expansion.
Tidigare erfarenhet av att bygga eller skala försäljning är meriterande - men rätt driv och mindset är avgörande.
Redo att ta nästa steg?
Det här är inte en traditionell chefsroll.
Det är en möjlighet för dig som vill leda genom att sälja, bygga ett vinnande team och skapa stark tillväxt - med en ersättning som speglar din prestation.
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB grundades i september 2022 och har sedan dess haft en snabb och imponerande tillväxtresa. Vi verkar i premiumsegmentet för heminredning och erbjuder produkter med unik design, hög kvalitet och ett skarpt fokus på estetik och funktion. Vår verksamhet utgår från vår nybyggda fastighet i Ängelholm, en inspirerande miljö med showroom, kontor, fotostudio och kreativa arbetsytor.
Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas, vilket skapar stora möjligheter för dig som vill vara med och forma ett varumärke i stark tillväxt.
Förmåner
• En nyckelroll i vår mest expansiva avdelning
• Stort mandat att påverka och forma organisationens framtid
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö i nybyggda lokaler
• Möjligheten att vara med på en snabb och spännande tillväxtresa
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
• Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
• Gratis frukost vissa dagar i veckan
• Bärbar dator & mobiltelefon
• Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Publiceringsdatum2026-02-14Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
