Bussförare till Busspecialisten
Human Solutions AB / Lokförarjobb / Älmhult Visa alla lokförarjobb i Älmhult
2025-09-11
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
, Ljungby
, Alvesta
, Tingsryd
, Växjö
OM TJÄNSTEN
Vi söker engagerade och serviceinriktade bussförare som vill vara en del av vårt team. Vi söker dig som har en god servicekänsla och förmåga att hantera stressiga situationer. Som bussförare hos oss ansvarar du för att transportera våra resenärer tryggt och säkert med ett vänligt och professionellt bemötande. Du kommer att köra skolskjuts i grunden samt behovsstyrda resor för serviceresor med utgångspunkt från vår depå i Älmhult. Du kan också komma att erbjudas uppdrag kopplat till bolagets beställningstrafik.
VI ERBJUDER
• Moderna fordon med god komfort och av högsta miljöklass
• En grundlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö
• Karriärmöjligheter inom företaget
Kvalifikationer: Lokalkännedom
Språkkrav: Svenska
Körkortskrav: D-körkort och giltigt YKB
Lönetyp: Fast månads- eller timlön
Tillträde: Omgående
ÖVRIGT
Omfattning: deltid
Anställningsform: enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är fredag 29 augusti, men vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess.
OM BUSSPECIALISTEN
Busspecialisten är ett modernt familjeföretag med säte i Växjö. Verksamhetens bedrivs från bolagets depåer i Markaryd, Älmhult, Uppvidinge och Växjö. Uppdragen består av skolskjuts, serviceresor, tågersättning och beställningstrafik. Busspecialisten har nyligen vunnit trafik i Länstrafiken Kronobergs upphandling avseende skolskjuts och serviceresor. Uppdraget består av 92 fordon i fyra kommuner. Avtalet startar i juli och augusti 2025 och sträcker sig över sex år.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillhandahåller Human Solutions endast systemstöd. Återkoppling i rekryteringsprocessen ges av det rekryterande företaget. Vi hänvisar vänligen eventuella frågor till angiven kontaktperson.
