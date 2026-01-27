Bussförare Keolis Falun
Keolis Sverige AB / Lokförarjobb / Falun Visa alla lokförarjobb i Falun
2026-01-27
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Vansbro
, Heby
, Tierp
eller i hela Sverige
Till Keolis söker vi bussförare på heltid och behovsanställning till vår depå i Falun. Som förare hos Keolis får du ett roligt och omväxlande jobb. Du tycker om att möta människor och ge service. Med dig bakom ratten känner våra resenärer sig trygga och välkomna.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra? Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om tjänsten
Som bussförare i linjetrafik hos Keolis får du ett flexibelt arbete. Du får köra alla linjer i området och alla typer av bussar. Trafiken går dygnet runt alla dagar, så dina arbetstider kommer att variera över dygnets alla timmar. Vi ser gärna att du bor i närheten av depån, eftersom du ibland börjar tidigt eller slutar sent. Tjänsten innebär att du kör och arbetar enligt både EUs kör- och vilotider samt Vägarbetstidslagen. Tjänsten gäller anställningsform heltid eller behovsanställning med start enligt överenskommelse under våren 2026.
Det här behöver du ha
D-körkort
Giltigt Yrkeskompetensbevis YKB*
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet från serviceyrke är meriterande
Meriterande om du har digitalt förarkort
Meriterande är kunskap om EU:s kör- och vilotider samt korrekt hantering av färdskrivare
• Då vi prioriterar att hitta rätt person till rätt plats är vi, i utvalda fall, beredda att erbjuda fortsättnings-YKB. Detta gäller till exempel om du som söker tog ditt busskörkort innan 2008.
Det här får du av oss
Som bussförare på Keolis får du en gedigen introduktionsutbildning som leds av våra erfarna instruktörer. På depån finns din teamchef som stöttar dig i din vardag som bussförare. Inom Keolis finns dessutom goda utvecklingsmöjligheter. Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder dig därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter och mångfald. Som anställd på Keolis erbjuder vi friskvårdsbidrag för att uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter.
Lön som bussförare
När du jobbar som bussförare hos Keolis får du lön enligt ett avtal som heter Bussbranschavtalet.
Det är ett avtal som facket och arbetsgivarna har bestämt tillsammans. Lönen ändras en gång om året, i oktober.
Din lön beror på hur många år du har jobbat som bussförare. För att visa detta behöver du lämna ett papper som heter tjänstgöringsintyg.
Förutom din grundlön kan du också få:
• Ob-ersättning (extra betalt för att jobba kvällar, nätter eller helger)
• Semesterersättning eller semesterdagar
• Extra betalt för mer- och övertid
• Andra tillägg som kan finnas
Om du har frågor om lönen kan du prata med en rekryterare eller en facklig representant. Kontaktuppgifter finns nedan.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan. Vi kräver inget CV men du är välkommen att bifoga det om du så önskar. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Caroline Norstedt | Rekryterare | caroline.norstedt@keolis.se Ersättning
Lön enligt BBA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Caroline Norstedt caroline.norstedt@keolis.se Jobbnummer
9706519