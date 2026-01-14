Busschaufför
2026-01-14
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
VILL DU ARBETA SOM BUSSFÖRARE?
Nu söker vi bussförare till Bollnäs!
Mohlins Bussar - framgångsrikt företagande sedan 1932! Vi är ett växande trafikföretag i tredje generationen stationerade i Hälsingland, Härjedalen, Dalarna, Jämtland, Uppland och Östergötland. Vi är idag 600 medarbetare. 'Vårt primära mål är att vara en bra och intressant arbetsgivare samt att vi tillsammans sätter kunden i fokus. Vi verkar i en bransch där säkerhet är en av hörnstenarna vi bygger på. Välkommen ombord!"Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Mohlins bussar söker nu fler medarbetare till stads- och linjetrafiken i Bollnäs. Dina arbetsuppgifter är att bemöta kunderna på ett professionellt sätt och köra de till olika destinationer. Alla medarbetare på Mohlins Bussar får en bra introduktion och möjligheten att arbeta självständigt, ta ansvar och utvecklas som förare.Profil
Våra fantastiska kunder reser med oss under dygnets alla timmar, vilket innebär arbete på omväxlande tider. Vi erbjuder ett roligt och flexibelt jobb för dig som tycker om och drivs av service och kundkontakter. I rollen som bussförare träffar du människor i varierande åldrar som alla har önskemål om sin resa. Du ska på ett säkert och behagligt sätt transportera våra kunder och hjälpa till vid frågor eller funderingar från dem.
Du är utåtriktad, flexibel och tycker om att ge god service
Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt
Du har ett lugnt körsätt och strävar efter att köra miljövänligt
Du har D-behörighet och YKB
Jobbet är fritt men kräver ansvar, skicklighet och servicekänsla. Vi lägger stor vikt att du har social kompetens, kan hitta i ditt område och vara en god bussförare. Det är viktigt att du har ett gott omdöme eftersom du ansvarar för våra resenärers säkerhet.
Krav för tjänsten
• Giltigt svenskt körkort (D)
• YKB
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningsform: Provanställning
Arbetstid och lön: Dagtid/skiftgång/lön enligt avtal
Frågor angående tjänsten besvaras av: Iréne Söderberg irene.soderberg@mohlinsbussar.se
0278-530 704
Urvalsarbetet kommer att ske löpande varför du bör göra din ansökan snarast möjligt.
Ansökan till tjänsten sker genom att du skickar ett mail med CV, personligt brev och referenser till irene.soderberg@mohlinsbussar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: irene.soderberg@mohlinsbussar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohlins Bussar AB
(org.nr 556567-0048)
Renslyckan 12 (visa karta
)
821 50 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mohlins Bussar Bollnäs Jobbnummer
9683788