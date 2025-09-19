Busschaufför
Vill du vara med och skapa förstklassiga upplevelser för våra resenärer? Som busschaufför på Björcks Resor får du inte bara hålla i ratten. Du blir en viktig del av ett proffsigt team som varje dag ser till att resenärer kommer fram på ett säkert, trevligt och minnesvärt sätt, vare sig det handlar om linjetrafik i vardagen eller beställningstrafik för speciella tillfällen.
Vad erbjuder rollen?
Rollen erbjuder en arbetsplats med stark teamkänsla där du blir en del av ett sammansvetsat gäng som alltid ställer upp för varandra. Här möter du engagerade kollegor som delar samma drivkraft, att ge varje resenär en trygg, säker och trevlig resa. Arbetsdagarna är varierade och innehåller både linjetrafik och beställningstrafik, vilket gör att ingen dag blir den andra lik. Samtidigt kan du luta dig mot en trygg anställning med schyssta villkor och långsiktighet som gör att du kan fokusera fullt ut på det du gör bäst.
Som chaufför hos oss kör du inte bara buss. Du blir en del av människors vardag och upplevelser. Det kan handla om att se till att någon kommer i tid till jobbet eller att en skolklass får en trygg resa på väg mot sitt stora äventyr. Varje tur betyder något för någon och du är den som gör skillnaden. Tjänsten är på deltid, vilket innebär att ett intyg på annan huvudsaklig sysselsättning är ett krav. Detta kan vara att man studerar eller att man har ett annat arbete på minst 50 %.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
D-körkort
Giltigt YKB
Erfarenhet av beställningstrafik
God social kompetens och en positiv inställning
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
FEM DECENNIER. När Wollrait Björck tillsammans med bror Johnny 1965 grundade en liten taxirörelse anade han nog inte hur stort detta företag skulle växa sig. Wollrait förutspådde nog inte att företaget skulle leva vidare in i nästa millenium - med hans två söner bakom spakarna.
Vi är idag ett företag med tre olika verksamhetsben. Vi kör våra kunder med buss runt om i Sverige och i resten av Europa, vi anordnar egna researrangemang både med buss och flyg samt har en egen resebyrå i Södertälje. Tillsammans med närmare sextio medarbetare omsätter vi drygt hundra miljoner kronor. I vår bussverksamhet har vi idag 22 bussar i olika storlek och våra största externa kunder är Viking Line, Scania, Romme Alpin, Södertälje Sportklubb samt Nobina/SL.
OMTANKE, KVALITÉ OCH SÄKERHET. Våra föräldrar insåg tidigt att nöjda kunder kommer tillbaka. Det innebär för oss att vi vill ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga. En upplevelse som sträcker sig längre än till resans slut. Det vi vill fördela är en upplevelse och en känsla, som lever kvar hos våra kunder. Personlig omtanke, kvalité och säkerhet. Det är de ledord vi har växt upp med. Dessa ledord, och denna tradition, vill vi bevara - och tillsammans med våra kunder ta med oss in i framtiden.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
