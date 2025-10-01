Business Manager till Releasy Borås
Releasy Customer Management AB / Chefsjobb / Borås
2025-10-01
Vi söker en engagerad och driven Business Manager till vårt kontor i Borås, som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med våra uppdragsgivare och medarbetare. Hos oss på Releasy strävar vi efter att inte bara öka vår marknadsandel, utan även skapa en inkluderande, innovativ och samarbetsvillig arbetsmiljö där varje individ trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som Business Manager hos oss kommer du att:
- Vara ansvarig för ett av våra uppdrag och arbeta nära managementteamet.
- Driva affärsstrategier, leda projekt och säkerställa att verksamheten kontinuerligt strävar efter framgång.
- Bygga och upprätthålla goda relationer med våra uppdragsgivare för att säkerställa hållbar affärsutveckling.
- Ha övergripande resultat- och personalansvar för samtliga Teamledare inom ditt Business Area.
- Fokusera på ledarskap genom att leda, utveckla och engagera Teamledarna i deras arbete.
- Arbeta både operativt och strategiskt med lönsamhet och budgetansvar.
- Kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra den operativa verksamheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänsten är på heltid och du kommer att rapportera till Platschef. Startdatum är enligt överenskommelse.
Vad vi erbjuder
På Releasy är våra medarbetare vår mest värdefulla resurs. Hos oss handlar det inte bara om att vara anställd - det handlar om att vara en del av en gemenskap som värdesätter och främjar din personliga och professionella utveckling. Vi erbjuder en kultur av inkludering och samarbete där varje röst är viktig och där du har stor möjlighet att påverka och forma din framtid hos oss, oavsett roll.
Kvalifikationer och färdigheter
- Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande
- Flytande i svenska och engelska
- Erfarenhet inom affärsutveckling och strategisk ledning eller relaterade områden
- Erfarenhet av personalansvar/ledarskap
- Erfarenhet av arbete inom kundservice är meriterande
Ansökan och process
Är du den vi söker efter? Skicka in din ansökan redan idag! Ansökningar hanteras löpande vilket innebär att rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
På Releasy är det viktigt att varje ansökan hanteras rättvist och objektivt. För att säkerställa att vi rekryterar rätt medarbetare använder vi en strukturerad rekryteringsprocess.
Processen inleds med urvalsfrågor där vi säkerställer att grundkraven för tjänsten är uppfyllda. Därefter får du en inbjudan till bakgrundskontroll, som du själv hämtar och tar del av innan du väljer om du vill dela den vidare med rekryterare. Automatiska system kan komma att vara involverade i processen, men alla beslut fattas av människor. Vi genomför bakgrundskontroller i syfte att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess. Det är en del av vårt kvalitetsarbete och hjälper oss att skapa en säker arbetsmiljö för både våra kunder och medarbetare.
Om du går vidare i processen kommer du att bli inbjuden till intervjuer och arbetspsykologiska tester, där vi fokuserar på att utvärdera din kompetens och potential att lyckas i rollen. Vi genomför även digital referenstagning för att verifiera tidigare erfarenheter och få en bredare bild av din arbetskapacitet.
Vi hanterar vår rekrytering internt och undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsfirmor
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Releasy har verksamheter i Sverige, Norge och Finland med ca 1800 anställda. Ersättning
Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Detta är ett heltidsjobb.
Releasy Customer Management AB (org.nr 556754-2633), https://releasy.se/
9535126