Business Development Representative
2025-10-18
Dina arbetsuppgifter
Konvertera leads och stänga nya affärer.
Sälja fördelarna med vår SaaS-lösning till svenska och engelsktalande kunder.
Arbeta med inbound och outbound försäljning via telefon, e-post och online-verktyg.
Planera och genomföra marknadsinitiativ och utveckla nya marknader.
Arbeta nära Key Account Managers för att säkerställa kundnöjdhet.

Profil
1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning.
Flytande svenska och engelska.
Självsäker i kalla samtal och förhandlingar.
Resultatorienterad, strukturerad och måldriven.
Meriterande: erfarenhet av SaaS, CRM-system och live chat-lösningar.
Vi erbjuder
Engagerat team med internationellt perspektiv.
Självständighet och eget ansvar i din roll.
Möjlighet att påverka företagets utveckling och produktutbud.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev samt gärna ett foto till work@talentpartner.se.
