Business Developer med Veterinärkompetens
2025-12-12
Eurofins Milk Testing stärker sin position inom animaliediagnostik för att erbjuda marknadens bästa lösningar till aktörer inom djurproduktion och djurhållning. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår analysportfölj och söker nu en affärsutvecklare som kan bidra till att driva vår tillväxt inom området. Är du veterinär och vill bredda din kompetens inom nya affärsområden? Då är detta rollen för dig!
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
Eurofins Milk Testing har en bred portfölj idag inom kemiska-, mikrobiologiska-, virologiska- samt bakteriologiska analyser. Vi arbetar även inom området parasitologi. Du kommer att vara en nyckelperson i vår process att identifiera nya affärsmöjligheter och skapar kundanpassade lösningar tillsammans med laboratoriet, säljteam och ledningen. Du är en viktig länk mellan det vetenskapliga och det kommersiella, med fokus på hållbara och kundnära lösningar. Du kommer:
Identifiera och utveckla affärsmöjligheter inom animale diagnostik
Bidra till metodutveckling och paketering av tjänster
Leda eller delta i projekt kopplade till nya eller förbättrade metoder
Bevaka trender inom animaliediagnostik
Stötta säljaktiviteter med teknisk expertis
Stötta ASM/metodutvecklare med teknisk expertis
Bidra till strategisk planering för avdelningens tillväxt
Vad erbjuder vi dig?
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och pensionslösningar.
Två extra semesterdagar och flexibel arbetstid för en bättre balans mellan arbete och fritid.
Möjlighet att utvecklas professionellt inom Eurofins, där vi värdesätter din personliga utveckling.
En meningsfull arbetsmiljö där du bidrar till att göra världen lite bättre varje dag.
Flyttbonus på 15 000 kr om du flyttar mer än 8 mil för att arbeta hos oss.
Läs mer om vilka förmåner vi erbjuder på vår karriärsida.
Vi är stolta över att verka i Jönköping som 2024 för tredje året i rad hamnat i toppen för årets superkommun av Dagens Samhälle. Jönköping är en kommun med stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt och bra skola, kultur och fritid. Vill du läsa mer om superkommunen? Besök jonkoping.se.
Vem är du som söker?
Du är utbildad veterinär och har gärna något års erfarenhet inom området alternativt högre utbildning inom mikrobiologi eller livsmedelsteknik. Du har erfarenhet av projektledning och har du även arbetat med affärsutveckling och/eller inom livsmedelsbranschen är det meriterande. Du behärskar både svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.
Du är en strukturerad och organiserad person med ett starkt eget driv. Du tar gärna initiativ och har förmågan att självständigt driva projekt och idéer framåt. Din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt, gör att du trivs i samarbete med olika delar av organisationen. Du tar ansvar, visar engagemang och har en analytisk och lösningsorienterad inställning som hjälper dig att hitta praktiska vägar framåt. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och goda relationer.
Övrig information:
Vi rekryterar löpande, men på grund av juletider kommer intervjuprocessen att påbörjas först i januari 2026. Tveka dock inte att söka tjänsten redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar på annat sätt tas inte med i rekryteringsprocessen.
Om du är en av kandidaterna vi väljer att gå vidare med efter att vi gått igenom din ansökan bjuds du in att besvara några korta frågor i en video till oss.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning där provanställning tillämpas, heltid under dagtid. Månadslön och tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Jönköping, resor i tjänsten kan förekomma.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Fredrik Westerberg, Business Unit Cluster Manager, fredrik.westerberg@ftn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: HR-avdelningen, hr@sc.eurofinseu.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-11.
