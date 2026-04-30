Business Controller till Sonepar Sverige i Örebro
2026-04-30
Vill du arbeta nära affären i en internationell koncern där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka på riktigt? Här får du en central roll i en organisation som befinner sig på en spännande utvecklingsresa - med tydligt fokus på affärsnära controlling, digitalisering och framtida arbetssätt. Om tjänsten
Som Business Controller på Sonepar Sverige får du en självständig och affärsnära roll där du arbetar både operativt och analytiskt. Du blir en viktig del av ett mindre team med hög kompetens och får möjlighet att arbeta nära verksamheten - inte bara med siffror, utan med att skapa förståelse och driva utveckling.
Rollen innebär en naturlig variation där början av månaden präglas av rapportering och uppföljning. Därefter arbetar du mer analysdrivet med affärsstöd, budget- och prognosprocesser samt förbättringsinitiativ inom bland annat försäljning eller logistik. Du samarbetar nära chefer och nyckelpersoner och presenterar löpande dina insikter för ledningsgrupp och regionchefer.
Här får du en roll där du förväntas bidra aktivt - genom att analysera, utmana och vara med och påverka affärsbeslut.Dina arbetsuppgifter
Rollen innehåller både ansvar för intern- och koncernrapportering av finansiella data som försäljning, budget och resultat, men även en stor del analyser för att utvärdera och driva utveckling i organisationen.
Delta aktivt i projekt för att förbättra lönsamhet, effektivisera processer och säkerställa en korrekt rapportering.
Driva företagets budget- och prognosprocesser i samarbete med kollegor.
Tillsammans med teamet utvärdera verksamheten och föreslå/genomföra förebyggande och korrigerande åtgärder.
Säkerställa uppföljning och efterlevnad enligt företagets riktlinjer.
Vara ett viktigt stöd till chefer och nyckelpersoner i organisationen.
Vi söker dig som har
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet som Controller.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift du då regelbundet kommer kommunicera inom vår globala koncern.
Mycket skicklig på att använda Microsoft Excel.
Erfarenhet av ekonomi- och BI-system.
God analytisk förmåga för att hantera stora datamängder.
God affärsförståelse.
Godkänd registerkontroll
Det är meriterande om du har
Erfarenhet i en liknade roll i en transaktionsintensiv bransch (t.ex. logistik, handel eller industri).
Erfarenhet av SAP (ekonomi).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ha ett starkt driv, är nyfiken och vågar ta plats i en affärsnära roll.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Har god kommunikativ förmåga och kan anpassa budskap efter mottagare.
Trivs i en roll med många kontaktytor där du samarbetar och bygger förtroende i organisationen.
Dina personliga egenskaper kommer att väga tungt i vår bedömning.
Övrig information
Plats: Örebro
Start: Augusti eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare (med inledande provanställning). Direktanställning hos Sonepar.
Arbetstider: Kontorstider vardagar
Resor: Förekommer inom tjänsten
Registerkontroll: För slutkandidaten krävs en godkänd bakgrundskontroll och kreditupplysning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
