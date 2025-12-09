Business Controller
Vi söker en erfaren Business Controller för ett kvalificerat konsultuppdrag med en ledande roll i tre affärsområden. Du kombinerar strategiskt arbete med operativt ledarskap och driver både affärs- och processutveckling.
Om uppdraget
Som Business Controller ansvarar du för att leda konsultuppdrag av hög komplexitet och säkerställa kvalitet i leveranser. Du bidrar aktivt till utvecklingen av konsultprodukter, tjänster och affärsstrategier. I rollen deltar du i ledningsmöten, driver processförbättringar och ansvarar för budget- och policyrekommendationer. Du leder team med fokus på operativ planering och verksamhetsutveckling, ofta genom förstalinjechefer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och kvalitetssäkra komplexa konsultuppdrag.
• Utveckla konsultprodukter, tjänster och övergripande affärsstrategier.
• Samordna och förbättra interna processer för att möta kundernas behov.
• Övervaka, godkänna och granska arbete utfört av andra.
• Definiera best practices och driva kontinuerlig förbättring inom verksamheten.
• Delta aktivt i ledningsmöten och bidra med analyser och rekommendationer.
• Ansvara för budgetarbete, policyutveckling och medellång planering.
• Leda och utveckla team med fokus på effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.
• 10+ års erfarenhet inom Business Controlling eller liknande ledande ekonomifunktion.
• Erfarenhet av att leda komplexa uppdrag och arbeta över flera affärsområden.
• SAP-kunskap är ett krav.
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete på ledningsnivå och av att stödja strategiska beslut.
• Förmåga att kombinera strategiskt ledarskap med hands-on expertis.Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
